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Зеленський заявив, що партнери не попередили про запуск п’яти балістичних ракет по Києву

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Зеленський заявив, що партнери не попередили про запуск п’яти балістичних ракет по Києву
Заява Зеленського пролунала після чергової масованої російської атаки на Україну
фото: Офіс президента України

Президент наголосив, що розвідувальні дані про запуски російської балістики мають критичне значення для захисту цивільного населення.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не отримала попередження від міжнародних партнерів про запуск п’яти російських балістичних ракет, які вдарили по цивільній інфраструктурі Києва. За його словами, така інформація допомагає рятувати життя людей, пише «Главком».

«Був і доволі підлий удар балістикою по Києву – п’ять ракет, які влучили по цивільній інфраструктурі. Щодо цього удару, на жаль, не було попередження від партнерів», – сказав глава держави.

Зеленський наголосив, що розвідувальні дані про запуски російських балістичних ракет є одним із найважливіших елементів захисту України. Своєчасне попередження дає змогу людям реагувати на загрозу та прямувати до укриттів.

«Розвідувальні дані про запуск російських балістичних ракет допомагають рятувати життя людей, і це одне з найбільш критичних питань. Саме це допомагає запобігати вбивствам, коли попередження про балістику є», – заявив президент.

Заява Зеленського пролунала після чергової масованої російської атаки на Україну. За його словами, від вечора російські війська застосували понад сотню засобів ураження, серед яких реактивні дрони, баражуючі боєприпаси та балістичні ракети. Значну частину цілей українські сили протиповітряної оборони знищили, однак уникнути влучань не вдалося.

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У Харкові внаслідок удару було зруйновано житловий будинок. Рятувальна операція тривала майже всю ніч. За даними президента, загинули четверо людей, ще 41 людина дістала поранення.

Варто нагадати, що 12 жовтня о 22:10 окупаційні війська завдали удару по кількох районах Києва, попередньо випустивши шість балістичних ракет, а також атакували Харків дев'ятьма баражуючими боєприпасами S-8000 «Бандероль».

За даними військових, балістичні цілі над столицею виявили радіолокаційними засобами безпосередньо під час атаки, оскільки інформація про пуски з території противника попередньо не надходила. Наразі причини відсутності раннього сповіщення встановлюються.

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Теги: Київ США війна Європа Володимир Зеленський Україна балістичні ракети

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