Хто здав Крим? Турчинов божиться, що наказав обороняти півострів і застосовувати зброю

Колишній в. о. президента відповів на звинувачення в бездіяльності під час захоплення Криму та заявив, що наказ зафіксували в протоколі РНБО

Колишній виконувач обов’язків президента України Олександр Турчинов заявив, що в лютому 2014 року українські військові в Криму отримали наказ обороняти свої позиції та застосовувати зброю в разі штурму. Так він відреагував на звинувачення в тому, що тодішня влада не використала можливості для захисту півострова від російської окупації. Про це Турчинов розповів в своїй авторській колонці, пише «Главком».

Раніше народний депутат п’яти скликань Тарас Стецьків в інтерв’ю «Главкому» заявив, що Турчинов мав діяти рішучіше після захоплення Верховної Ради Криму російськими військовими 27 лютого 2014 року. На думку політика, українська влада мала застосувати військову силу та провести контртерористичну операцію, щоб звільнити захоплені будівлі.

Стецьків стверджував, що відмова від силової відповіді стала однією з ключових помилок тогочасного керівництва України, а згодом подібний підхід повторив Петро Порошенко після прямого вторгнення російської армії у серпні 2014 року.

У відповідь Турчинов наголосив, що рішення про оборону українських військових частин у Криму та застосування зброї в разі штурмів і провокацій росіян ухвалили ще наприкінці лютого 2014 року.

«Наш військовий контингент у Криму значно порідшав через масову зраду та перехід солдатів і офіцерів на бік агресора. Але ті, хто залишився вірним присязі, перебуваючи в оточенні, повинні були зв’язати переважаючі сили противника та виграти для нас час. У цих умовах я ухвалив єдине можливе рішення – військовим частинам у Криму зайняти оборону та використовувати зброю для захисту своїх позицій у разі штурмових дій і провокацій росіян. Цей наказ зафіксовано протоколом засідання РНБО», – заявив він.

За словами колишнього в. о. президента, наказ про застосування зброї повторили 18 березня 2014 року після загибелі українського військовослужбовця в Сімферополі. Турчинов стверджує, що, попри отримані вказівки, значна частина українських військових не чинила опору через дезертирство та перехід на бік Росії. Він також заявив, що російські військові використовували цивільних як прикриття під час захоплення українських військових частин.

«Скільки наші військові зможуть протриматись на півострові, я не знав. Але за цей час нам потрібно було хоч якось відновити бойовий потенціал армії, провести мобілізацію, озброїти та підготувати наших воїнів до виконання елементарних бойових завдань. Оскільки основні підрозділи ЗСУ перебували в західній і центральній частині України, я наказав їх терміново перекинути на північ та схід, щоб прикрити країну на найімовірніших напрямках удару російської армії», – підреслив колишній в.о. президента.

За його словами, вірність присязі зберегли 3990 українських військовослужбовців, які перебували в Криму.

«Своїм Указом від 1 березня 2014 року доручив привести Збройні сили України в бойову готовність «Повна». Це стан найвищої готовності всіх військових підрозділів і частин, який передбачає виконання всього комплексу заходів щодо переводу військ з мирного на воєнний стан, включаючи безпосередню підготовку до бойових дій, зокрема – роздачу зброї і боєприпасів, зайняття оборонних рубежів», – зазначив Турчинов.

Нагадаємо, що Олександр Турчинов пояснював відмову від запровадження воєнного стану необхідністю зберегти можливість проведення президентських і парламентських виборів після втечі Віктора Януковича. За його словами, відповідне рішення не підтримали лідери партій нової парламентської більшості, а отже, Верховна Рада могла не погодити запровадження особливого правового режиму.

«Згідно з українським законодавством, саме РНБО своїм рішенням вносить пропозицію президенту про запровадження воєнного стану. За це проголосував лише один я.

Рішення про воєнний стан не підтримали й лідери партій нової парламентської більшості, а це означало, що парламент не дасть своєї згоди на його запровадження.

Головна причина, через яку не була підтримана ця пропозиція, – блокування воєнним станом проведення президентських і парламентських виборів. Україна справді конче потребувала легітимної влади, яку визнає весь цивілізований світ. А встановити її було можливо лише шляхом проведення чесних, прозорих всенародних виборів», – пояснив Турчинов.

Він також заявив, що збереження юридичної легітимності Януковича становило загрозу для України, оскільки Росія могла використати це для виправдання своїх дій.

«Поки зберігалася юридична легітимність Януковича – зберігалася й смертельна загроза для країни. Притягнувши “законно обрану” маріонетку-Януковича до Києва в обозі своїх танкових колон, Кремль заткнув би й без того не надто активне обурення ключових суб’єктів міжнародної політики», – написав він.

Засідання Ради національної безпеки і оборони, присвячене невідкладним заходам для забезпечення національної безпеки та територіальної цілісності України, відбулося 28 лютого 2014 року. У стенограмі засідання зафіксовано доручення в разі штурму українських військових частин використовувати зброю відповідно до вимог військових статутів.

Олександр Турчинов відреагував на слова командувача ВМС Олексія Неїжпапи про те, що у 2014 році Україна могла застосувати Збройні сили для захисту Криму від РФ, але цього не сталося через відсутність відповідного наказу з Києва. Турчинов пояснив, чому, перебуваючи на посаді в.о. президента, не віддав наказ на збройний спротив російській окупації півострова.