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Карта бойових дій в Україні станом на 1 листопада 2026 року

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Карта бойових дій в Україні станом на 1 листопада 2026 року
Триває 1712-й день повномасштабної війни
колаж: glavcom.ua

На костянтинівському напрямку зафіксовано 17 атак

За минулу добу на фронті відбулося 264 бойові зіткнення. Українські військові продовжують завдавати втрат противнику та стримувати його дії на всіх напрямках фронту.

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Новини війни

Минулої доби авіація противника завдала 74 авіаційних ударів, зокрема скинула 230 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 6505 дронів-камікадзе та здійснили 2533 обстріли населених пунктів і позицій наших військ. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Артилерійських обстрілів на Сумщині зазнали населені пункти Мала Корчаківка, Запсілля, Юнаківка, Писарівка, Корчаківка, Мала Січ, Катеринівка, Павлівка, Хотінь та Водолаги. Крім того, авіаційних ударів зазнали райони населених пунктів Кияниця, Іволжанське та Писарівка Сумської області.

На північно-слобожанському і курському напрямках

Карта бойових дій в Україні станом на 1 листопада 2026 року фото 1

Загарбники сім разів атакували в районах Бачівська, Товстодубового, Коренька, Уланового та Корчаківки.

На південно-слобожанському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 1 листопада 2026 року фото 2

Українські підрозділи відбили 13 атак противника. Окупанти намагалися просунутися в районах Тернової, Стариці, Радьківки, а також у напрямках Захарівки та Волохівського.

На лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 1 листопада 2026 року фото 3

Зупинено 10 ворожих спроб просунутися вперед у районах Копанок, Червоного Ставу, Шийківки, Лимана, Зарічного та Донецького.

На слов'янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 1 листопада 2026 року фото 4

Загарбники здійснили чотири атаки в районах Озерного, Ямполя та Пискунівки.

На костянтинівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 1 листопада 2026 року фото 5

Зафіксовано 17 атак. Окупанти вели штурмові дії в районах Костянтинівки, Новоселівки та Миколайпілля.

На покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 1 листопада 2026 року фото 6

Оборонці зупинили 55 атак. Ворог атакував у районах Сергіївки, Молодецького та Новопавлівки, а також здійснював штурми у напрямках Софіївки, Торецького, Кучерового Яру, Вільного, Добропілля, Нового Донбасу, Білицького, Красноподілля, Вірівки, Мирного, Василівки, Новопідгороднього, Новомиколаївки та Біляківки.

На гуляйпільському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 1 листопада 2026 року фото 7

Відбито дев'ять атак загарбників у районах Тернуватого, Долинки, Гіркого, Чарівного та Єгорівки.

Нагадаємо, триває 1712-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: війна Генштаб фронт

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