Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Карта бойових дій в Україні станом на 24 червня 2025 року

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Карта бойових дій в Україні станом на 24 червня 2025 року
Триває 1217-й день повномасштабної війни в Україні
фото: 23 окрема механізована бригада

На Лиманському напрямку відбулося 24 бойових зіткнення

За минулу добу відбулося 165 боєзіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах трьох ракетних ударів 17 ракетами та 36 авіаційних ударів, скинув 72 керовані авіаційні бомби, також залучив 2861 дрон-камікадзе. Окрім того, ворог здійснив 6076 артилерійських обстрілів, зокрема 103 – із реактивних систем залпового вогню.

Противник завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Озерне, Мала Вовча Харківської області; Разіне, Покровськ, Новоторецьке, Полтавка, Малинівка, Воскресенка Донецької області; Новоселівка, Мала Токмачка Запорізької області.

Останні новини з фронту

За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 17 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, три засоби ракетних військ і артилерії та один пункт управління російських загарбників.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Карта бойових дій в Україні станом на 24 червня 2025 року фото 1
мапа: Генштаб ЗСУ

Українські воїни відбили 10 атак загарбників. Також ворог завдав 12 авіаційних ударів, застосувавши при цьому 22 керовані авіаційні бомби, та здійснив 262 обстріли, вісім із яких – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 24 червня 2025 року фото 2
мапа: Генштаб ЗСУ

Ворог сім разів марно намагався просунутися в районах населених пунктів Дворічна, Глибоке, Вовчанські Хутори, Красне Перше та Фиголівка.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 24 червня 2025 року фото 3
мапа: Генштаб ЗСУ

Учора відбулося шість атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах Кіндрашівки, Кругляківки та у напрямках Піщаного, Петропавлівки.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 24 червня 2025 року фото 4
мапа: Генштаб ЗСУ

Відбулося 24 бойових зіткнення. Ворог намагався просунутися вперед поблизу населених пунктів Твердохлібове, Рідкодуб, Карпівка, Колодязі та в напрямках Греківки, Зеленої Долини, Нового Миру, Ольгівки.

На Сіверському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 24 червня 2025 року фото 5
мапа: Генштаб ЗСУ

Українські війська відбили одну атаку противника в районі Григорівки.

На Краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 24 червня 2025 року фото 6
мапа: Генштаб ЗСУ

Ворог здійснив 12 атак у районах Новомаркового, Часового Яру та в напрямках Миколаївки, Ступочок, Привілля, Бондарного.

На Торецькому напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 24 червня 2025 року фото 7
мапа: Генштаб ЗСУ

Ворог 27 разів атакував українські підрозділи в районах Диліївки, Щербинівки, Петрівки, Яблунівки, Русиного Яру та в напрямках Плещіївки, Яблунівки.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 24 червня 2025 року фото 8
мапа: Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби захисники зупинили 54 штурмові дії агресора поблизу населених пунктів Промінь, Новоторецьке, Миролюбівка, Лисівка, Новоукраїнка, Новосергіївка, Удачне, Мирноград, Олексіївка, Попів Яр, Малинівка, Коптєвє та в напрямках Шахового, Володимирівки, Молодецького, Сергіївки, Новопавлівки.

На Новопавлівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 24 червня 2025 року фото 9
мапа: Генштаб ЗСУ

Українські оборонці відбили 17 атак загарбників у районах населених пунктів Багатир, Новосілка, Запоріжжя, Перебудова, Комар, Мирне, Шевченко, Вільне Поле та в напрямку Воскресенки.

На Оріхівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 24 червня 2025 року фото 10
мапа: Генштаб ЗСУ

Бойових зіткнень не відбувалося.

На Придніпровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 24 червня 2025 року фото 11
мапа: Генштаб ЗСУ

Ворожі підрозділи шість разів намагалися просунутися уперед – успіху не мали.

Нагадаємо, триває 1217-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також:

Теги: війна фронт Генштаб

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін заявив, що Москва була близька до досягнення угоди з Києвом
Ультиматум Кремля: Путін назвав вимоги для припинення війни
21 червня, 12:41
Життя хлопцю, який мешкав в атакованій багатоповерхівці у Києві, врятував собака
Життя хлопцю, який мешкав в атакованій багатоповерхівці у Києві, врятував собака
18 червня, 20:44
Кузнецов був майстром спорту Росії з паверліфтингу
ЗСУ на фронті ліквідували титулованого російського паверліфтера
12 червня, 13:31
Вибиті вікна, потрощені дахи та зруйновані стіни: відео наслідків атаки на Одесу
Вибиті вікна, потрощені дахи та зруйновані стіни: відео наслідків атаки на Одесу
10 червня, 11:33
Внаслідок атаки пошкоджено приватні будинки та легкові автомобілі
Суми атакували «шахеди»: фото наслідків
5 червня, 08:46
Трамп умив руки і показав, що він за Путіна
Трамп умив руки і показав, що він за Путіна
5 червня, 06:51

Події в Україні

Українські бійці знищили російський катер з десантом (відео)
Українські бійці знищили російський катер з десантом (відео)
Масована атака на Харків: є поранені, пошкоджено лінії електропередач і будинки
Масована атака на Харків: є поранені, пошкоджено лінії електропередач і будинки
Російська армія окупувала село на Донеччині
Російська армія окупувала село на Донеччині
Карта бойових дій в Україні станом на 24 червня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 24 червня 2025 року
На Закарпатті знайдено зниклу дворічну дитину: як рятувальникам це вдалося
На Закарпатті знайдено зниклу дворічну дитину: як рятувальникам це вдалося
Втрати ворога станом на 24 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 24 червня 2025 – Генштаб ЗСУ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
250K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 червня: ситуація на фронті
97K
Карта повітряних тривог України онлайн 24 червня 2025
32K
Івана Купала в 2025 році: дата, традиції, що не можна робити
22K
Керівник СБУ назвав екснардепа, який хотів убити Гордона
13K
Reuters: Прем’єр Японії відмовиться від поїздки на саміт НАТО
12K
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги

Новини

Атака на Сумщину та Харків, Трамп оголосив про перемир'я між Ізраїлем та Іраном: головне за ніч
Сьогодні, 05:47
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 00:55
ТЦК повинні змінити своє обличчя. Сирський заявив про хвилю відряджень на передову
22 червня, 10:56
Іран здійснив чергову ракетну атаку на Ізраїль
16 червня, 04:47
Друга хвиля іранської атаки на Ізраїль: наслідки
15 червня, 03:49
Повітряна тривога в Україні через загрозу балістики тривала 12 хвилин
11 червня, 14:31

Прес-релізи

HR Wisdom Summit 2025: місце сили для лідерів змін у бізнесі
HR Wisdom Summit 2025: місце сили для лідерів змін у бізнесі
20 червня, 19:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua