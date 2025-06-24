Карта бойових дій в Україні станом на 24 червня 2025 року

Триває 1217-й день повномасштабної війни в Україні

На Лиманському напрямку відбулося 24 бойових зіткнення

За минулу добу відбулося 165 боєзіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах трьох ракетних ударів 17 ракетами та 36 авіаційних ударів, скинув 72 керовані авіаційні бомби, також залучив 2861 дрон-камікадзе. Окрім того, ворог здійснив 6076 артилерійських обстрілів, зокрема 103 – із реактивних систем залпового вогню.

Противник завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Озерне, Мала Вовча Харківської області; Разіне, Покровськ, Новоторецьке, Полтавка, Малинівка, Воскресенка Донецької області; Новоселівка, Мала Токмачка Запорізької області.

Останні новини з фронту

За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 17 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, три засоби ракетних військ і артилерії та один пункт управління російських загарбників.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

мапа: Генштаб ЗСУ

Українські воїни відбили 10 атак загарбників. Також ворог завдав 12 авіаційних ударів, застосувавши при цьому 22 керовані авіаційні бомби, та здійснив 262 обстріли, вісім із яких – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

мапа: Генштаб ЗСУ

Ворог сім разів марно намагався просунутися в районах населених пунктів Дворічна, Глибоке, Вовчанські Хутори, Красне Перше та Фиголівка.

На Куп’янському напрямку

мапа: Генштаб ЗСУ

Учора відбулося шість атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах Кіндрашівки, Кругляківки та у напрямках Піщаного, Петропавлівки.

На Лиманському напрямку

мапа: Генштаб ЗСУ

Відбулося 24 бойових зіткнення. Ворог намагався просунутися вперед поблизу населених пунктів Твердохлібове, Рідкодуб, Карпівка, Колодязі та в напрямках Греківки, Зеленої Долини, Нового Миру, Ольгівки.

На Сіверському напрямку

мапа: Генштаб ЗСУ

Українські війська відбили одну атаку противника в районі Григорівки.

На Краматорському напрямку

мапа: Генштаб ЗСУ

Ворог здійснив 12 атак у районах Новомаркового, Часового Яру та в напрямках Миколаївки, Ступочок, Привілля, Бондарного.

На Торецькому напрямку

мапа: Генштаб ЗСУ

Ворог 27 разів атакував українські підрозділи в районах Диліївки, Щербинівки, Петрівки, Яблунівки, Русиного Яру та в напрямках Плещіївки, Яблунівки.

На Покровському напрямку

мапа: Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби захисники зупинили 54 штурмові дії агресора поблизу населених пунктів Промінь, Новоторецьке, Миролюбівка, Лисівка, Новоукраїнка, Новосергіївка, Удачне, Мирноград, Олексіївка, Попів Яр, Малинівка, Коптєвє та в напрямках Шахового, Володимирівки, Молодецького, Сергіївки, Новопавлівки.

На Новопавлівському напрямку

мапа: Генштаб ЗСУ

Українські оборонці відбили 17 атак загарбників у районах населених пунктів Багатир, Новосілка, Запоріжжя, Перебудова, Комар, Мирне, Шевченко, Вільне Поле та в напрямку Воскресенки.

На Оріхівському напрямку

мапа: Генштаб ЗСУ

Бойових зіткнень не відбувалося.

На Придніпровському напрямку

мапа: Генштаб ЗСУ

Ворожі підрозділи шість разів намагалися просунутися уперед – успіху не мали.

Нагадаємо, триває 1217-й день повномасштабної війни в Україні.