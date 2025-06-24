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Втрати ворога станом на 24 червня 2025 – Генштаб ЗСУ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Втрати ворога станом на 24 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 10966 танків
фото: Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1200 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 23 червня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 24 червня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 24 червня втратила:

  • особового складу – близько 1013700 (+1200) осіб;
  • танків – 10966 (+1) од;
  • бойових броньованих машин – 22879 (+7) од;
  • артилерійських систем – 29511 (+21) од;
  • РСЗВ – 1424 (+1) од;
  • засоби ППО – 1188 (+0) од;
  • літаків – 416 (+0) од;
  • гелікоптерів – 337 (+0) од;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 41915 (+198);
  • крилаті ракети – 3388 (+12);
  • кораблі / катери – 28 (+0) од;
  • підводні човни – 1 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 52961 (+100) од;
  • спеціальна техніка – 3920 (+0).
Втрати Росії у війні на 24 червня 2025 року
Втрати Росії у війні на 24 червня 2025 року
інфографіка: Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 24 червня

  • У Чорному морі ворожі кораблі відсутні;
  • в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • у Середземному морі два ворожі кораблі, носії крилатих ракет «Калібр» відсутні.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – шість суден, з них два продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – чотири судна, з них два рухались з протоки Босфор.
Активність флоту окупантів станом на 24 червня 2025 року
Активність флоту окупантів станом на 24 червня 2025 року
інфографіка: ВМС ЗСУ

Нагадаємо, триває 1217-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: війна Генштаб втрати

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