Втрати ворога станом на 24 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1200 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 23 червня 2025 року.
Втрати Росії у війні на 24 червня 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 24 червня втратила:
- особового складу – близько 1013700 (+1200) осіб;
- танків – 10966 (+1) од;
- бойових броньованих машин – 22879 (+7) од;
- артилерійських систем – 29511 (+21) од;
- РСЗВ – 1424 (+1) од;
- засоби ППО – 1188 (+0) од;
- літаків – 416 (+0) од;
- гелікоптерів – 337 (+0) од;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 41915 (+198);
- крилаті ракети – 3388 (+12);
- кораблі / катери – 28 (+0) од;
- підводні човни – 1 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 52961 (+100) од;
- спеціальна техніка – 3920 (+0).
Активність флоту окупантів станом на 24 червня
- У Чорному морі ворожі кораблі відсутні;
- в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- у Середземному морі два ворожі кораблі, носії крилатих ракет «Калібр» відсутні.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – шість суден, з них два продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – чотири судна, з них два рухались з протоки Босфор.
Нагадаємо, триває 1217-й день повномасштабної війни в Україні.