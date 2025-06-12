Кузнецов був майстром спорту Росії з паверліфтингу

У 2017 році Кузнецов здобув бронзу чемпіонату Північно-Західного федерального округу з паверліфтингу

Сили оборони знищили російського окупанта Георгія Кузнецова. Про це повідомляє «Главком».

Георгій Кузнецов народився у 1984 році.

Він був майстром спорту Росії з паверліфтингу, неодноразовим переможцем та призером міських, регіональних, міжрегіональних та всеросійських змагань.

Зокрема, Кузнецов був переможцем та призером чемпіонату Мурманської області. У 2017 році він здобув бронзу чемпіонату Північно-Західного федерального округу з паверліфтингу.

Російські пропагандистські ресурси наразі не повідомляють інформацію про деталі та дату знищення Кузнецова.

Як повідомлялося, шоста ракетка світу росіянка Мірра Андрєєва лайкала дописи про діяльність пропутінської організації «Народний фронт», яка допомагає окупантам.

Мірра Андрєєва лайкала дописи багаторазового призера чемпіонатів Росії з гірськолижного спорту Антона Єнджиєвського.

Антон Єнджиєвський – активіст організації «Народний фронт», яка за підтримку війни перебуває під санкціями ЄС, Канади, Швейцарії та України. Зокрема, він публікував у своєму Instagram фотографії про те, як він надсилав допомогу російським окупантам.

Єнджиєвський також брав участь у пропагандистських заходах, організованих «Народним фронтом». Мірра Андрєєва поставила лайки двом публікаціям на сторінці Антона про пропагандистські заходи, організовані підсанкційною організацією.

Мірра Андрєєва та її сестра Еріка Андрєєва (посідає 102 місце у рейтингу WTA) також зробили кілька фотографій з Єнджиєвським та Миколою Олюніним.

У 2024 році Микола Олюнін був довіреною особою диктатора Володимира Путіна на президентських «виборах» у Росії.