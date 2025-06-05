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Михайло Гончар Президент «Центр глобалістики «Стратегія ХХІ»

Трамп умив руки і показав, що він за Путіна

glavcom.ua
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фото: tsn.ua

Адміністрація Трампа не партнер, не посередник, а спільник ворога

Запамʼятайте вечір 4 червня 2025 року. Трамп не просто умив руки, він остаточно показав, що він на боці кремлівського фюрера.

Індикатори:

  1. Міністр оборони США не долучився до Рамштайну;
  2. Чергове гальмування Трампом Сенату щодо прийняття санкційного закону проти Росії;
  3. Ініціативний дзвінок Путіну для «хорошої розмови» і фактичного «благословення» для нового удару Мордору по Україні.

Отже, адміністрація Трампа не партнер, не посередник, а спільник ворога. І не потрібно мати ілюзій, що «Трамп одумається». Агент «Краснов» діє згідно алгоритму Кремля і прагне зустрічі для особистого звітування за пророблену роботу з руйнації США.

П.С. З книги Ю. Фельштинського та В. Попова «Від червоного терору до мафіозної держави. Спецслужби Росії в боротьбі за світове панування», у перекладі С. Громенка, «Наш формат», 2022 р.:

«…У Білому домі внаслідок уміло проведеної російськими спецслужбами операції опинився демагог і фаш-ст, який зневажає Америку й американські традиції, звичаї, підвалини, закони і конституцію. Це виявилося набагато руйнівнішим результатом, ніж нереалізовані Трампом обіцянки Кремлю зняти санкції, визнати анексію Криму і розпустити НАТО».

П.П.С. На передку зламалось авто одного з підрозділів. Прохання долучитись до цього невеликого збору для термінового ремонту:

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Дональд Трамп путін війна росія США переговори

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