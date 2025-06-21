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Ультиматум Кремля: Путін назвав вимоги від України для припинення війни

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Ультиматум Кремля: Путін назвав вимоги від України для припинення війни
Путін заявив, що Москва була близька до досягнення угоди з Києвом
фото з відкритих джерел

Путін назвав умови «всеохоплюючого врегулювання» в Україні: нейтралітет, відмова від НАТО та ядерної зброї

Російський диктатор Володимир Путін заявив про важливість досягнення «всеохоплюючого врегулювання» конфлікту в Україні. За його словами, таке врегулювання має бути засноване на забезпеченні нейтралітету України, припиненні будь-яких кроків щодо вступу до іноземних альянсів, зокрема військових, а також на необхідності не озброювати Україну ядерною зброєю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sky News Arabia.

Путін заявив: «Необхідно оголосити нейтралітет України, не вступати до жодних іноземних альянсів і не озброюватися ядерною зброєю». На його думку, ці кроки є основою довгострокової стабільності в регіоні.

Російський диктатор також заявив, що Москва наполягає на визнанні Києвом результатів так званих референдумів, проведених у чотирьох тимчасово окупованих регіонах України. Він попередив, що ігнорування цих результатів «означає ймовірність відновлення збройного конфлікту».

Путін заявив, що Москва була близька до досягнення угоди з Києвом під час переговорів у Стамбулі у 2022 році. При цьому він заявив, що «нинішні лідери України керуватимуться національними інтересами, а не інтересами третіх сторін».

Російський диктатор звинуватив тих, кого він назвав «зовнішніми сторонами», у тому, що вони не прагнуть припинити конфлікт, а радше використовують Україну «для досягнення зловмисних цілей». Він сказав, що «Україна заслуговує на кращу долю, ніж бути інструментом у руках зовнішніх сторін, які працюють проти Росії».

Насамкінець Путін наголосив на необхідності вирішення невирішених гуманітарних питань між двома сторонами в рамках будь-якого майбутнього політичного врегулювання.

Нагадаємо, російський диктатор вирішив, що Україна планує скинути на РФ «брудну бомбу». Якщо Україна скине на Росію «брудну бомбу», відповідь РФ буде жорсткою і катастрофічною. Про це він заявив на пленарному засіданні Петербурзького міжнародного економічного форуму.

«Це була б колосальна помилка… Тому що і в нашій ядерній доктрині, і за логікою здорового глузду ми завжди відповідаємо на загрози дзеркально. Тому наша відповідь буде дуже жорсткою і, найімовірніше, катастрофічною – на жаль, для всієї України. Сподіваюся, до цього ніколи не дійде», – сказав він.

На запитання, чи є якась підтверджена розвідкою інформація з цього приводу, Путін відповів, що виходить із того, що подібні ідеї в Україні нібито можуть з’явитися.

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Теги: путін Україна росія війна

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