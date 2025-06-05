Суми атакували «шахеди»: фото наслідків

Триває ліквідація наслідків атаки

Сьогодні вночі російські терористи здійснили чергову атаку на один із населених пунктів Сумської громади, застосувавши ударні безпілотники типу «шахед». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на виконувача обовʼязків міського голови Артема Кобзара.

Внаслідок атаки пошкоджено приватні будинки та легкові автомобілі.

Попередньо обійшлося без постраждалих.

На місці працюють всі відповідні служби. Триває ліквідація наслідків атаки.

Нагадаємо, о 01:05 російські війська завдали ударів БПлА типу «шахед» по Харкову. Прямі влучання зафіксували у два житлові багатоквартирні будинки у Слобідському районі. Кількість постраждалих зросла до 17. Серед них – дев'ятирічна дівчинка, семирічний хлопчик та немовля. Всі у легкому стані, медики надали допомогу на місці.

Шість ворожих ударів завдала РФ, два з них – прямі влучання в багатоквартирні будинки. В одній із квартир уламки пробили стіни. Частина двигуна «шахеда» опинилася просто в коридорі.

Також в Прилуках окупанти вбили три покоління однієї родини.