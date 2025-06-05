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Суми атакували «шахеди»: фото наслідків

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Суми атакували «шахеди»: фото наслідків
Внаслідок атаки пошкоджено приватні будинки та легкові автомобілі
фото: Сумська міська рада

Триває ліквідація наслідків атаки

Сьогодні вночі російські терористи здійснили чергову атаку на один із населених пунктів Сумської громади, застосувавши ударні безпілотники типу «шахед». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на виконувача обовʼязків міського голови Артема Кобзара

Внаслідок атаки пошкоджено приватні будинки та легкові автомобілі.

Суми атакували «шахеди»: фото наслідків фото 1
Суми атакували «шахеди»: фото наслідків фото 2

Попередньо обійшлося без постраждалих.

На місці працюють всі відповідні служби. Триває ліквідація наслідків атаки.

Нагадаємо, о 01:05 російські війська завдали ударів БПлА типу «шахед» по Харкову. Прямі влучання зафіксували у два житлові багатоквартирні будинки у Слобідському районі. Кількість постраждалих зросла до 17. Серед них – дев'ятирічна дівчинка, семирічний хлопчик та немовля. Всі у легкому стані, медики надали допомогу на місці.

Шість ворожих ударів завдала РФ, два з них – прямі влучання в багатоквартирні будинки. В одній із квартир уламки пробили стіни. Частина двигуна «шахеда» опинилася просто в коридорі. 

Також в Прилуках окупанти вбили три покоління однієї родини.

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Теги: дрон ракета Суми війна

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