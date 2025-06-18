Життя хлопцю, який мешкав в атакованій багатоповерхівці у Києві, врятував собака

Киянка шукає собаку, який врятував життя її онуку

Під час масованого удару РФ по Києву 17 червня життя хлопцю в Солом'янському районі врятувала собака. Про це повідомила його бабуся в соцмережах, передає «Главком».

«Мого онука врятувала ця собачка. Він стояв з нею на першому поверсі в під'їзді, що вже зник під руїнами. Потім поряд щось вибухнуло і собака втік. Хлопець став кликати її, побіг шукати... Це й врятувало йому життя», – йдеться в повідомленні.

Проте собака зник після удару.

«Онука оглушило, ще довго не міг прийти до тями, особливо коли побачив, що його під'їзду немає. Залишився в кросівках та домашньому одязі... Відгукніться, якщо знайдете Річарда, нашого янгола-охоронця... Солом'янський район, вул. Вацлава Гавела. Пишіть мені в приват», – написала жінка.

Нагадаємо, окупанти здійснили масований обстріл Києва вночі 17 червня. Під ударом опинилися житлові будинки у різних районах міста. Російські терористи вночі зруйнували цілий під'їзд багатоповерхівки у Києві.

Більше 39 годин тривала пошуково-рятувальна операція. Сьогодні о 19:20 рятувальники завершили пошукові роботи. Лише на цій локації з-під завалів дістали тіла 23 загиблих. Загалом у столиці внаслідок російського обстрілу 17 червня загинуло 28 людей, ще більше 140 отримали поранення