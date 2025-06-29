Карта бойових дій в Україні станом на 29 червня 2025 року

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося 22 боєзіткнення

За минулу добу відбулося 170 боєзіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 65 авіаударів, скинувши 113 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 5826 обстрілів, зокрема 96 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3004 дрони-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів, зокрема Вільхуватка, Підлиман Харківської області; Покровськ Донецької області; Березове Дніпропетровської області; Залізничне, Білогір’я, Оріхів, Кам’янське Запорізької області.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили район зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, пункт управління БпЛА та сім артилерійських засобів противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

мапа: Генштаб ЗСУ

Відбулося 22 боєзіткнення. Ворог завдав 13 авіаційних ударів, скинув 30 керованих бомб, здійснив 373 обстріли, зокрема 16 – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

мапа: Генштаб ЗСУ

Ворог 12 разів штурмував позиції наших підрозділів у районах у районах Вовчанська, Глибокого, Строївки та у бік Кутьківки.

На Куп’янському напрямку

мапа: Генштаб ЗСУ

Учора відбулося дев’ять атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районах у районах Голубівки, Степової Новоселівки та Зеленого Гаю.

На Лиманському напрямку

мапа: Генштаб ЗСУ

Ворог атакував 19 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Надія, Новоєгорівка, Рідкодуб, Зелена Долина, Ямполівка, Греківка, Торське та у бік Серебрянки і Григорівки.

На Сіверському напрямку

мапа: Генштаб ЗСУ

Українські воїни зупинили 11 атак противника поблизу Григорівки, Верхньокам’янського та у бік Виїмки.

На Краматорському напрямку

мапа: Генштаб ЗСУ

Окупанти чотири рази атакували у районі Часового Яру та у напрямку Білої Гори.

На Торецькому напрямку

мапа: Генштаб ЗСУ

Ворог здійснив дев’ять атак у районах Курдюмівки, Торецька, Леонідівки та у бік Яблунівки.

На Покровському напрямку

мапа: Генштаб ЗСУ

Українські захисники зупинили 56 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Попів Яр, Мирне, Миролюбівка, Малинівка, Коптєве, Промінь, Лисівка, Удачне, Котлярівка, Горіхове та Олексіївка.

На Новопавлівському напрямку

мапа: Генштаб ЗСУ

Противник протягом минулого дня здійснив 20 атак у районах населених пунктів Ялта, Запоріжжя, Дніпроенергія, Веселе, Новосілка та Шевченко.

На Оріхівському напрямку

мапа: Генштаб ЗСУ

Окупаційні війська один раз намагались штурмувати позиції Сил оборони поблизу населеного пункту Кам’янське.

На Придніпровському напрямку

мапа: Генштаб ЗСУ

Окупанти наступальних дій не проводили.

Нагадаємо, триває 1222-й день повномасштабної війни в Україні.