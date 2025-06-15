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Колумбійка служить у ЗСУ та мріє бачити Україну вільною

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Колумбійка служить у ЗСУ та мріє бачити Україну вільною
Нана хоче взяти участь у післявоєнній відбудові України
фото: скріншот із відео

На фронті Нана допомагає побратимам утримувати позиції, а також виконує обов’язки медика

У 117 окремій бригаді територіальної оборони служить Нана. Вона з Касанаре – департаменту на північному сході Колумбії. Удома дівчина була військовою, а також вивчала соціальну роботу. Як інформує «Главком», відповідне відео бригада оприлюднила на YouTube.

«Приїхала, щоб захищати суверенітет, який, на мою думку, несправедливо порушено. Хочу зробити свій внесок, щоб Україна була вільною», – каже Нана.

На фронті колумбійка допомагає побратимам утримувати позиції, а також виконує обов’язки медика.

За словами дівчини, більшість її співвітчизників вважають війну Росії проти України несправедливою. Їх вражають атаки на мирні міста та кількість загиблих людей.

Нана каже, вона в захваті від культури та способу життя українців, від їхньої привітності. Тож із радістю жила б тут після перемоги.

Нана бачить своє майбутнє в Україні

«Одна з моїх великих мрій – бачити Україну вільною. І допомагати тут у соціальній роботі, брати участь у відбудові», – каже військовослужбовця.

Раніше повідомлялося, що воїн із племені черокі боронить Україну у лавах ЗСУ. Попереднього військового досвіду Едісон не мав, а також не служив в армії США, але, попри це, вирішив, що може бути корисним в українському війську. 

Раніше повідомлялося, що італієць вивчив українську та воює в ЗСУ. 

Нагадаємо, у другому інтернаціональному легіоні за Україну воюють представники 30 країн. Це бійці зі Сполучених Штатів Америки, Великої Британії, Шрі-Ланки, Колумбії та Бразилії, Польщі, Росії, Білорусі, навіть Фарерських островів.

Крім того, двоє воїнів з Китаю стали до лав батальйону безпілотних систем 110-ї бригади ЗСУ. Вони свідомо обрали Україну, і тепер боронять її свободу, попри мовний бар’єр і всі труднощі. 

Також президент України Володимир Зеленський підписав закон, який дозволяє іноземцям служити в Збройних силах України на офіцерських посадах.

Раніше парламент ухвалив урядовий законопроєкт №12023 щодо проходження військової служби за контрактом іноземцями та особами без громадянства у ЗСУ, Державній спецслужбі транспорту та Нацгвардії України.

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Теги: ЗСУ війна Колумбія Україна суверенітет

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