Ізраїль та Іран погодились на повне припинення вогню – Трамп

Трамп заявив про припинення вогню між Ізраїлем на Іраном

«Це могла бути війна, яка тривала б роками та знищила б весь Близький Схід – але цього не сталося і ніколи не станеться»

Президент США Дональд Трамп заявив, що між Ізраїлем та Іраном досягнуто остаточної домовленості про повне припинення вогню. Про це Трамп сповістив у соціальній мережі Truth, інформує «Главком».

Трамп заявив, що домовленість про повне припинення вогню набере чинності вже за шість годин з цього моменту, наразі Ізраїль та Іран завершують фінальні операції.

За словами американського лідера, вже за 12 годин війна буде повністю завершена:

«Іран розпочне режим припинення вогню, а через 12 годин Ізраїль приєднається до нього. За добу відбудеться офіційне завершення дванадцятиденної війни, яке буде відзначене у всьому світі.

Я хочу привітати обидві країни – Ізраїль та Іран – із тим, що їм вистачило витривалості, мужності й розуму, щоб зупинити те, що, ймовірно, буде названо «дванадцятиденною війною».

Це могла бути війна, яка тривала б роками та знищила б весь Близький Схід – але цього не сталося і ніколи не станеться!».

Зауважимо, що раніше Трамп зробив допис, яким заінтригував мережу. Американський лідер написав: «Вітаю світе, настав час для миру».

Тим часом верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї зробив допис у соціальній мережі, яким вирішив підкреслити рішучість іранського народу та передати сигнал про те, що Тегеран готовий чинити опір.

Так, верховний лідер Ірану написав: «Ті, хто знають іранський народ і його історію, знають, що іранська нація – це не нація, яка здається».