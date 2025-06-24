Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Ізраїль та Іран погодились на повне припинення вогню – Трамп

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Ізраїль та Іран погодились на повне припинення вогню – Трамп
Трамп заявив про припинення вогню між Ізраїлем на Іраном
фото: Білий дім

«Це могла бути війна, яка тривала б роками та знищила б весь Близький Схід – але цього не сталося і ніколи не станеться»

Президент США Дональд Трамп заявив, що між Ізраїлем та Іраном досягнуто остаточної домовленості про повне припинення вогню. Про це Трамп сповістив у соціальній мережі Truth, інформує «Главком».

Трамп заявив, що домовленість про повне припинення вогню набере чинності вже за шість годин з цього моменту, наразі Ізраїль та Іран завершують фінальні операції.

За словами американського лідера, вже за 12 годин війна буде повністю завершена:

Ізраїль та Іран погодились на повне припинення вогню – Трамп фото 1

«Іран розпочне режим припинення вогню, а через 12 годин Ізраїль приєднається до нього. За добу відбудеться офіційне завершення дванадцятиденної війни, яке буде відзначене у всьому світі.

Я хочу привітати обидві країни – Ізраїль та Іран –  із тим, що їм вистачило витривалості, мужності й розуму, щоб зупинити те, що, ймовірно, буде названо «дванадцятиденною війною».

Це могла бути війна, яка тривала б роками та знищила б весь Близький Схід – але цього не сталося і ніколи не станеться!».

Зауважимо, що раніше Трамп зробив допис, яким заінтригував мережу. Американський лідер написав: «Вітаю світе, настав час для миру».

Ізраїль та Іран погодились на повне припинення вогню – Трамп фото 2

Тим часом верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї зробив допис у соціальній мережі, яким вирішив підкреслити рішучість іранського народу та передати сигнал про те, що Тегеран готовий чинити опір.

Так, верховний лідер Ірану написав: «Ті, хто знають іранський народ і його історію, знають, що іранська нація – це не нація, яка здається».

Читайте також:

Теги: Дональд Трамп Ізраїль війна Іран

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Тільки успіхи на фронтах війни дають шанс дипломатії
Україна підриває російські наративи: успіхи на війни дають шанс дипломатії
2 червня, 12:12
Помпео: Я шкодую, що ми не зробили достатньо у 2014-му та 2022-му роках…
Ексдиректор ЦРУ заявив, що США зробили замало, аби зупинити Росію у 2014 році
1 червня, 02:24
Експерт: «Страх Трампа – це вплутатися в ширшу європейську війну»
Син легендарного Збігнєва Бжезінського назвав найбільший страх Трампа у відносинах із Путіним
1 червня, 11:00
Кількість загиблих військовополонених зростатиме в міру повернення і впізнання тіл
Стало відомо, від чого помирають українські воїни в російському полоні
27 травня, 11:35
Гашек – олімпійським чемпіоном 1998 року, дворазовий володар Кубка Стенлі 2002 та 2008 років
Легендарний хокеїст відреагував на участь дворазового володаря Кубка Стенлі у вшануванні окупантів
3 червня, 11:31
Трамп: Ми успішно завершили атаку на три ядерні об’єкти в Ірані
США атакували ядерні об'єкти в Ірані – Трамп
22 червня, 03:36
Сирський: Ми знаємо про плани РФ, про ті задачі, які в них поставлені для нарощення кількості дронів
Україна наздоганяє РФ у розробці дронів – Сирський
22 червня, 11:30
Воїн був єдиним сином у матері
Загинув на Харківщині через пів року після мобілізації. Згадаймо Івана Лисенка
20 червня, 09:00
Україна провела з Росією обмін полоненими
Обмін полоненими: СБУ показала ексклюзивне відео
20 червня, 19:22

Соціум

Трамп поспішив з привітаннями? Тегеран заявив, що не отримував пропозицій про припинення вогню
Трамп поспішив з привітаннями? Тегеран заявив, що не отримував пропозицій про припинення вогню
Ізраїль та Іран погодились на повне припинення вогню – Трамп
Ізраїль та Іран погодились на повне припинення вогню – Трамп
Верховний лідер Ірану: Наша країна ніколи не здається
Верховний лідер Ірану: Наша країна ніколи не здається
Путін може напасти на країну НАТО протягом п’яти років – Зеленський
Путін може напасти на країну НАТО протягом п’яти років – Зеленський
Зеленський та Стармер зустрілися з військовими, які проходять навчання за програмою Interflex у Британії
Зеленський та Стармер зустрілися з військовими, які проходять навчання за програмою Interflex у Британії
Трамп назвав атаку Ірану на американську базу в Катарі «слабкою відповіддю»
Трамп назвав атаку Ірану на американську базу в Катарі «слабкою відповіддю»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
250K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 червня: ситуація на фронті
97K
Карта повітряних тривог України онлайн 23 червня 2025
32K
Івана Купала в 2025 році: дата, традиції, що не можна робити
13K
Керівник СБУ назвав екснардепа, який хотів убити Гордона
12K
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
12K
Втрати ворога станом на 23 червня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 00:55
ТЦК повинні змінити своє обличчя. Сирський заявив про хвилю відряджень на передову
22 червня, 10:56
Іран здійснив чергову ракетну атаку на Ізраїль
16 червня, 04:47
Друга хвиля іранської атаки на Ізраїль: наслідки
15 червня, 03:49
Повітряна тривога в Україні через загрозу балістики тривала 12 хвилин
11 червня, 14:31
Карта бойових дій в Україні станом на 11 червня 2025 року
11 червня, 08:19

Прес-релізи

HR Wisdom Summit 2025: місце сили для лідерів змін у бізнесі
HR Wisdom Summit 2025: місце сили для лідерів змін у бізнесі
20 червня, 19:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua