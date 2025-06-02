Білий дім розповів про реакцію Трампа на операцію СБУ «Павутина»

Трамп впевнений, що врегулювання конфлікту повинно бути досягнуте за столом переговорів

Дональд Трамп після українського удару по літаках РФ заявив, що настав час покласти край бойовим діям

Президент США Дональд Трамп прагне завершення війни між Україною та Росією шляхом мирних переговорів. Як повідомляє «Главком» з посиланням на Sky News, про це заявила прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт.

Левітт зазначила, що, коментуючи нещодавні атаки українських безпілотників на територію Росії, Трамп висловив переконання, що настав час покласти край бойовим діям.

«Ця війна має завершитися. Вона була жорстокою з обох сторін і забрала надто багато людських життів», – наголосила Левітт.

За її словами, Трамп чітко дав зрозуміти, як публічно, так і під час приватного спілкування, що мирне врегулювання конфлікту повинно бути досягнуте за столом переговорів.

Раніше ми писали, що президент України Володимир Зеленський розкрив раніше невідомі деталі масштабної операції Служби безпеки України під кодовою назвою «Павутина», яка була спрямована на ураження стратегічної авіації Росії. У своєму зверненні Глава держави подякував СБУ та особисто генералу Василю Малюку, назвавши операцію «абсолютно унікальною». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звернення Володимира Зеленського.

За словами Президента, підготовка до «Павутини» тривала понад півтора року, а планування та організація всіх деталей були «ідеально підготовлені».

Як відомо, Служба безпеки України оприлюднила нові дані щодо масштабів своєї успішної спецоперації «Павутина», яка призвела до значного ураження стратегічної авіації Російської Федерації. За інформацією СБУ, орієнтовна вартість уражених літаків становить близько $7 млрд.

Внаслідок операції «Павутина» було уражено 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах базування Росії.

СБУ обіцяє розкрити деталі цієї масштабної спецоперації трохи згодом. Проте вже зараз Служба безпеки України адресує росіянам слова відомої української поетеси Ліни Костенко: «А ви думали, що Україна так просто? Україна - це супер. Україна - це ексклюзив. По ній пройшли всі катки історії. На ній відпрацьовані всі види випробувань. Вона загартована найвищим гартом. В умовах сучасного світу їй немає ціни».