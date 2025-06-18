Комітет Ради підтримав законопроєкт про визнання КНДР державою-агресором
Наступний крок – голосування в Раді
Комітет з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва підтримав проєкт постанови про визнання Північної Кореї державою-агресором і звернення щодо запровадження санкцій проти неї. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на нардепа Олексія Гончаренка.
Зазначається, що наступний крок – голосування в Раді.
Нагадаємо, у травні народні депутати подали у Верховну Раду проєкт постанови про визнання Північної Кореї державою-агресором. Парламентарі пропонують звернутися до ООН, Парламентської асамблеї Ради Європи, Європарламенту із закликом визнати Північну Корею державою-агресором на міжнародному рівні, а також посилити санкції.
Зазначається, що участь Північної Кореї у війні Росії проти України принесла її економіці понад $20 млрд і допомагає Пхеньяну придбати ще більше високотехнологічної зброї. Згідно зі звітом Аналітичного центру Південнокорейського інституту аналізу оборони (KIDA), Пхеньян також заробив ще $630 млн від передачі технологій і $280 млн від внеску робочої сили.
До слова, Північна Корея направить до Росії 6 тис. людей для розмінування та відновлення Курської області. Про це заявив секретар Ради безпеки РФ Сергій Шойгу за підсумками візиту до КНДР, передає «Главком».
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