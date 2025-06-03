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РФ прагне наблизитись до Сум: аналітики ISW оцінили її шанси

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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РФ прагне наблизитись до Сум: аналітики ISW оцінили її шанси
Російські війська нещодавно посилили наземні наступи на північ від міста Суми у напрямку Андріївки
фото з відкритих джерел

Російські чиновники давно закликають до створення буферної зони на півночі Сумської області

Російські війська, схоже, активізують зусилля з розширення лінії фронту на півночі Сумської області вздовж трьох напрямків просування на північ та північний схід від міста Суми. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 2 червня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на північ від Андріївки (на північ від міста Суми) та на північний схід від Яблунівки (на північний схід від міста Суми). Російські мілблогери стверджують, що російські війська нещодавно захопили Олексіївку, Новомихайлівку та Кіндратівку (усі на північ від міста Суми) та просунулися на північ від Андріївки та на захід від Яблунівки та Костянтинівки.

Також зазначається, що російські війська нещодавно посилили наземні наступи на північ від міста Суми у напрямку Андріївки та на північний схід від міста Суми у напрямку Юнаківки та у напрямку Миропілля. Український військовий оглядач Костянтин Машовець 2 червня заявив, що підрозділи російської 18-ї мотострілецької дивізії та 177-го полку морської піхоти (Каспійська флотилія) ведуть бої вздовж лінії Костянтинівка-Кіндратівка та вздовж лінії Володимирівка-Олексіївка (усі на північ від міста Суми).

Машовець заявив, що підрозділи 104-го, 234-го та 237-го повітряно-десантних полків (ВДВ) (усі з російської 76-ї дивізії ВДВ) діють вздовж лінії Локня-Юнаківка та на захід від Локні (усі на північний схід від міста Суми). Машовець раніше повідомляв, що російські війська нещодавно передислокували підрозділи 752-го мотострілецького полку та 200-ї мотострілецької бригади (14-й АК, ЛВО) з напрямків Лиман та Часів Яр відповідно, щоб посилити угруповання російських військ на півночі Сумської області.

Аналітики ISW пишуть, що російські чиновники давно закликають до створення буферної зони на півночі Сумської області та нещодавно активізували зусилля щодо створення інформаційних умов для обґрунтування поновлення наступальних операцій у напрямку міста Суми. Окупанти, ймовірно, намагаються просунутися до лінії Хотин-Храпівщина (на південь-схід від Андріївки та Юнаківки) приблизно на 12-15 км від міста Суми, що розмістить російські війська в зоні досяжності артилерійського обстрілу по всьому місту Суми.

«Російські війська, ймовірно, мають намір використовувати посилені удари безпілотників та артилерії по місту для підтримки подальшого просування до міста Суми та, ймовірно, прагнуть провести наступальну операцію для захоплення міста в майбутньому. ISW продовжує оцінювати, що російські війська навряд чи зможуть захопити місто Суми у найближчій та середньостроковій перспективі, оскільки з липня 2022 року російські війська не захоплювали українське місто з довоєнним населенням понад 100 000 осіб», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Росія зібрала достатньо сил, щоб розпочати наступ на Сумщину. Президент України Володимир Зеленський раніше заявляв, що окупанти на Сумському напрямку накопичують свої сили. За його словами, понад 50 тис. росіян вже стягнуто до цього району.

За інформацією DeepState російська армія захопила ще один населений пункт на Сумщині – Володимирівку. Раніше DeepState повідомив про просування російських військ в районі села Олександрія на Сумщині. Також «Главком» писав, чому Україні не можна допустити втрату Юнаківки на Сумщині.

До слова, українські десантники на Курщині та Сумщині захопили у полон десятеро російських військових, які намагалися окупувати населені пункти Сумської області. Російських полонених обміняють на українських бійців.

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Теги: окупанти ЗСУ війна Сумщина ISW

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