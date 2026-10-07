Карта бойових дій в Україні станом на 7 жовтня 2026 року
На Покровському напрямку окупанти здійснили 27 атак
За минулу добу на фронті зафіксовано 202 бойових зіткнення. Найбільшу кількість атак серед зазначених напрямків російські війська здійснили на Покровському, де українські захисники зупинили 27 штурмів.
Новини війни
Минулої доби російські війська завдали 85 авіаційних ударів, зокрема скинули 278 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 9728 дронів-камікадзе та здійснили 2521 обстріл населених пунктів і позицій українських військ.
На Сумщині артилерійських обстрілів противника зазнали Уланове, Писарівка, Храпівщина, Середина-Буда, Корчаківка, Гірки та Волфине. Російські війська також завдали авіаційного удару по району Храпівщини. Про це інформує Генштаб ЗСУ.
Останні новини з фронту
За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України уразили один район зосередження особового складу та один пункт управління безпілотними літальними апаратами противника.
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках
Загарбники тричі атакували українські позиції в районах Бачівська, Рівного та Волфиного.
На Південно-Слобожанському напрямку
Українські підрозділи відбили 11 атак противника. Окупанти намагалися просунутися в районах Волохівки, Стариці, Ізбицького, Захарівки, Малої Вовчої та Варварівки.
На Куп’янському напрямку
Російські війська один раз атакували в районі Ківшарівки.
На Лиманському напрямку
Українські захисники зупинили вісім спроб противника просунутися. Загарбники атакували в районах Новомихайлівки, Надії, Ставків, Новоселівки та Лимана.
На Слов’янському напрямку
Минулої доби російські війська активних наступальних дій не проводили.
На Краматорському напрямку
Українські воїни відбили дві атаки противника в районі Міньківки.
На Костянтинівському напрямку
Зафіксовано 14 атак російських військ. Окупанти вели штурмові дії в районах Костянтинівки, Новоселівки, Миколайпілля та Осикового.
На Покровському напрямку
Українські оборонці зупинили 27 атак противника. Основні зусилля російські війська зосередили в районах Сергіївки та Молодецького, а також здійснювали штурми у напрямках Кучерового Яру, Вільного, Білицького, Водянського, Добропілля та Новогришиного.
На Олександрівському напрямку
Минулої доби російські війська активних наступальних дій не проводили.
На Гуляйпільському напрямку
Сили оборони відбили 13 атак загарбників у районах Гіркого, Рибного, Воздвижівки, Долинки, Рівного, Копанів, Єгорівки, Новоселівки та Чарівного.
На Оріхівському напрямку
Українські захисники відбили дві атаки противника в районах Степногірська та Плавнів.
На Придніпровському напрямку
Минулої доби російські війська штурмових дій не проводили.
Нагадаємо, триває 1687-й день повномасштабної війни в Україні.
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