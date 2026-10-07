Карта бойових дій в Україні станом на 7 жовтня 2026 року

На Покровському напрямку окупанти здійснили 27 атак

За минулу добу на фронті зафіксовано 202 бойових зіткнення. Найбільшу кількість атак серед зазначених напрямків російські війська здійснили на Покровському, де українські захисники зупинили 27 штурмів.

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Новини війни

Минулої доби російські війська завдали 85 авіаційних ударів, зокрема скинули 278 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 9728 дронів-камікадзе та здійснили 2521 обстріл населених пунктів і позицій українських військ.

На Сумщині артилерійських обстрілів противника зазнали Уланове, Писарівка, Храпівщина, Середина-Буда, Корчаківка, Гірки та Волфине. Російські війська також завдали авіаційного удару по району Храпівщини. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України уразили один район зосередження особового складу та один пункт управління безпілотними літальними апаратами противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

скриншот із Deep State

Загарбники тричі атакували українські позиції в районах Бачівська, Рівного та Волфиного.

На Південно-Слобожанському напрямку

скриншот із Deep State

Українські підрозділи відбили 11 атак противника. Окупанти намагалися просунутися в районах Волохівки, Стариці, Ізбицького, Захарівки, Малої Вовчої та Варварівки.

На Куп’янському напрямку

скриншот із Deep State

Російські війська один раз атакували в районі Ківшарівки.

На Лиманському напрямку

скриншот із Deep State

Українські захисники зупинили вісім спроб противника просунутися. Загарбники атакували в районах Новомихайлівки, Надії, Ставків, Новоселівки та Лимана.

На Слов’янському напрямку

скриншот із Deep State

Минулої доби російські війська активних наступальних дій не проводили.

На Краматорському напрямку

скриншот із Deep State

Українські воїни відбили дві атаки противника в районі Міньківки.

На Костянтинівському напрямку

скриншот із Deep State

Зафіксовано 14 атак російських військ. Окупанти вели штурмові дії в районах Костянтинівки, Новоселівки, Миколайпілля та Осикового.

На Покровському напрямку

скриншот із Deep State

Українські оборонці зупинили 27 атак противника. Основні зусилля російські війська зосередили в районах Сергіївки та Молодецького, а також здійснювали штурми у напрямках Кучерового Яру, Вільного, Білицького, Водянського, Добропілля та Новогришиного.

На Олександрівському напрямку

скриншот із Deep State

Минулої доби російські війська активних наступальних дій не проводили.

На Гуляйпільському напрямку

скриншот із Deep State

Сили оборони відбили 13 атак загарбників у районах Гіркого, Рибного, Воздвижівки, Долинки, Рівного, Копанів, Єгорівки, Новоселівки та Чарівного.

На Оріхівському напрямку

скриншот із Deep State

Українські захисники відбили дві атаки противника в районах Степногірська та Плавнів.

На Придніпровському напрямку

Минулої доби російські війська штурмових дій не проводили.

Нагадаємо, триває 1687-й день повномасштабної війни в Україні.