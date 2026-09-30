Втрати ворога станом на 30 вересня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки

РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 12 388 танків

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 470 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок середи, 30 вересня 2026 року.

Втрати Росії у війні на 30 вересня 2026 року

Втрати ворога у війні станом на 30 вересня 2026 року інфографіка: Генштаб ЗСУ/Facebook

РФ у війні з Україною станом на 30 вересня втратила:

особового складу – близько 1 533 970 (+1 470) осіб;

танків – 12 388 (+0) од.;

бойових броньованих машин – 25 463 (+0) од.;

артилерійських систем – 50 519 (+21) од.;

РСЗВ – 2 171 (+2) од.;

засобів ППО – 1 682 (+1) од.;

літаків – 443 (+0) од.;

гелікоптерів – 356 (+0) од.;

наземних робототехнічних комплексів – 2 789 (+9) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 540 095 (+1 393) од.;

крилатих ракет – 5 121 (+3) од.;

кораблів / катерів – 35 (+0) од.;

підводних човнів – 2 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 155 363 (+332) од.;

спеціальної техніки – 4 770 (+5) од.

Вартість знищеної техніки РФ станом на 30 вересня 2026 року