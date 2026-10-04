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163 бої за добу: лінія фронту станом на 4 жовтня 2026

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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163 бої за добу: лінія фронту станом на 4 жовтня 2026
Ситуація на фронті 4 жовтня
фото: Генштаб ЗСУ

Лінія фронту станом на 4 жовтня 2026. Зведення Генштабу

З початку доби загарбник завдав 1 ракетного та 54 авіаційних удари, скинув 158 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 5226 дронів-камікадзе та здійснив 1641 обстріл населених пунктів і позицій наших військ.

Новини війни в Україні

4 жовтня на фронті відбулося 163 бойових зіткнення. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. За попередніми підрахунками, тут ліквідовано 71 окупанта та 26 – поранено, знищено сім одиниць автомобільної техніки, одну реактивну систему залпового вогню, сім одиниць спеціальної техніки, один пункт управління безпілотними літальними апаратами, два склади ПММ та 27 укриттів ворога. Пошкоджено один танк, 11 одиниць автомобільної техніки, три реактивні системи залпового вогню, два засоби РЕБ, чотири гармати, три одиниці спеціальної техніки, сім пунктів управління безпілотними літальними апаратами та 182 укриття противника. Знищено або подавлено 292 безпілотних літальних апаратів різних типів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Сили оборони відбили одну штурмову дію противника. Агресор завдав чотири авіаційні удари із застосуванням 13 КАБ та здійснив 132 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, 13 з яких – із застосуванням РСЗВ.

163 бої за добу: лінія фронту станом на 4 жовтня 2026 фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Упродовж доби противник чотири рази штурмував позиції наших підрозділів - біля Лиману та в бік населених пунктів Тернова, Захарівка; два боєзіткнення тривають.

163 бої за добу: лінія фронту станом на 4 жовтня 2026 фото 2

На Куп’янському напрямку

Сили оборони відбили одну атаку ворога в районі населеного пункту Куп’янськ-Вузловий.

163 бої за добу: лінія фронту станом на 4 жовтня 2026 фото 3

На Лиманському напрямку

Наші оборонці успішно відбили шість спроб загарбників просунутися поблизу населених пунктів Дерилове, Дробишеве, Зарічне та Лиман, ще одне боєзіткнення триває.

163 бої за добу: лінія фронту станом на 4 жовтня 2026 фото 4

На Слов’янському напрямку

Сили оборони зупинили одну спробу загарбників іти вперед в районі Миколаївки.

163 бої за добу: лінія фронту станом на 4 жовтня 2026 фото 5

На Краматорському напрямку

Один ворожий штурм зафіксовано на Краматорському напрямку в районі населеного пункту Федорівка Друга.

163 бої за добу: лінія фронту станом на 4 жовтня 2026 фото 6

На Костянтинівському напрямку

Сили оборони відбили 22 ворожі штурми у районах Костянтинівки, Новоселівки та в напрямку Осикового, Миколайпілля, Райського, Торського.

163 бої за добу: лінія фронту станом на 4 жовтня 2026 фото 7

На Покровському напрямку

Усього 21 атаку відбито. Окупанти намагалися просунутися в районах населених пунктів Білицьке, Світле, Василівка, Молодецьке та в напрямку Ганнівки, Добропілля, Сергіївки.

163 бої за добу: лінія фронту станом на 4 жовтня 2026 фото 8

На Олександрівському напрямку

Одну атаку окупантів відбили наші захисники в районі Новогеоргіївки.

163 бої за добу: лінія фронту станом на 4 жовтня 2026 фото 9

На Гуляйпільському напрямку

Дві ворожі атаки зафіксовано в районі Гуляйпільського та в бік населеного пункту Копані.

163 бої за добу: лінія фронту станом на 4 жовтня 2026 фото 10

На Оріхівському напрямку

Сили оборони відбили дві атаки противника, в районі Малої Токмачки та в бік Новояковлівки.

163 бої за добу: лінія фронту станом на 4 жовтня 2026 фото 11

Нині триває 1684-й день повномасштабної війни.

Теги: штурм обстріл Генштаб окупанти

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