197 боїв за добу: лінія фронту станом на 21 вересня 2026

Лінія фронту станом на 21 вересня 2026. Зведення Генштабу

З початку доби загарбник завдав 50 авіаційних ударів – скинув 168 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 6137 дронів-камікадзе та здійснив 1930 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Новини війни в Україні

21 вересня на фронті відбулося 197 бойових зіткнень. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу ліквідовано 40 окупантів та поранено 14. Знищено дві одиниці автомобільної, дві одиниці спеціальної техніки, один пункт управління БпЛА та 55 укриттів ворога. Пошкоджено дві одиниці автомобільної техніки, шість артилерійських систем, дві одиниці спеціальної техніки, сім пунктів управління БпЛА та 178 укриттів противника. Знищено або подавлено 103 безпілотні літальні апарати різних типів.

Ситуація на Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні

Наступальної активності ворога не відзначено.

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник сім разів штурмував позиції наших підрозділів біля Козачої Лопані, Лиману, Симинівки, Рибалчиного та Зарубинки. Два боєзіткнення тривають.

На Куп’янському напрямку

Сили оборони відбили один штурм противника в районі Ківшарівки.

Ситуація на Лиманському напрямку сьогодні

Відбито дві спроби загарбників просунутися в районах Шийківки, Новоселівки та Дерилового. Одне боєзіткнення триває.

На Слов’янському напрямку

Сили оборони зупинили три спроби загарбників просунутися вперед поблизу Озерного, Миколаївки та Рай-Олександрівки.

Ситуація на Краматорському напрямку сьогодні

Зафіксовано один ворожий штурм у районі Федорівки Другої.

На Костянтинівському напрямку

Сили оборони відбили 14 ворожих штурмів у районах Костянтинівки, Новоселівки, Іллінівки, Довгої Балки, Розкішного та Новопавлівки. Одне боєзіткнення триває.

Ситуація на Покровському напрямку сьогодні

Відбито 23 атаки. Окупанти намагалися просунутися в районах:

Торецького

Софіївки

Добропілля

Нового Донбасу

Вільного

Білицького

Ганнівки

Красноподілля

Водянського

Дорожнього

Василівки

Мирного

Сергіївки

Новопавлівки

Три боєзіткнення тривають.

На Олександрівському напрямку

Окупанти активних дій не здійснювали.

Ситуація на Гуляйпільському напрямку сьогодні

Зафіксовано десять атак окупантів у районах Різдвянки, Тернуватого та Копанів.

На Оріхівському напрямку

Наші захисники відбили дві атаки противника в районі Павлівки.

Ситуація на Придніпровському напрямку сьогодні

Штурмових дій противника не зафіксовано.

Нині триває 1671-й день повномасштабної війни.