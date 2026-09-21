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197 боїв за добу: лінія фронту станом на 21 вересня 2026

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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197 боїв за добу: лінія фронту станом на 21 вересня 2026
Ситуація на фронті 21 вересня
фото: Генштаб ЗСУ

Лінія фронту станом на 21 вересня 2026. Зведення Генштабу

З початку доби загарбник завдав 50 авіаційних ударів – скинув 168 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 6137 дронів-камікадзе та здійснив 1930 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Новини війни в Україні

21 вересня на фронті відбулося 197 бойових зіткнень. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу ліквідовано 40 окупантів та поранено 14. Знищено дві одиниці автомобільної, дві одиниці спеціальної техніки, один пункт управління БпЛА та 55 укриттів ворога. Пошкоджено дві одиниці автомобільної техніки, шість артилерійських систем, дві одиниці спеціальної техніки, сім пунктів управління БпЛА та 178 укриттів противника. Знищено або подавлено 103 безпілотні літальні апарати різних типів.

Ситуація на Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні

Наступальної активності ворога не відзначено.

197 боїв за добу: лінія фронту станом на 21 вересня 2026 фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник сім разів штурмував позиції наших підрозділів біля Козачої Лопані, Лиману, Симинівки, Рибалчиного та Зарубинки. Два боєзіткнення тривають.

197 боїв за добу: лінія фронту станом на 21 вересня 2026 фото 2

На Куп’янському напрямку

Сили оборони відбили один штурм противника в районі Ківшарівки.

197 боїв за добу: лінія фронту станом на 21 вересня 2026 фото 3

Ситуація на Лиманському напрямку сьогодні

Відбито дві спроби загарбників просунутися в районах Шийківки, Новоселівки та Дерилового. Одне боєзіткнення триває. 

197 боїв за добу: лінія фронту станом на 21 вересня 2026 фото 4

На Слов’янському напрямку

Сили оборони зупинили три спроби загарбників просунутися вперед поблизу Озерного, Миколаївки та Рай-Олександрівки.

197 боїв за добу: лінія фронту станом на 21 вересня 2026 фото 5

Ситуація на Краматорському напрямку сьогодні

Зафіксовано один ворожий штурм у районі Федорівки Другої.

197 боїв за добу: лінія фронту станом на 21 вересня 2026 фото 6

На Костянтинівському напрямку

Сили оборони відбили 14 ворожих штурмів у районах Костянтинівки, Новоселівки, Іллінівки, Довгої Балки, Розкішного та Новопавлівки. Одне боєзіткнення триває. 

197 боїв за добу: лінія фронту станом на 21 вересня 2026 фото 7

Ситуація на Покровському напрямку сьогодні

Відбито 23 атаки. Окупанти намагалися просунутися в районах:

  • Торецького
  • Софіївки
  • Добропілля
  • Нового Донбасу
  • Вільного
  • Білицького
  • Ганнівки
  • Красноподілля
  • Водянського
  • Дорожнього
  • Василівки
  • Мирного
  • Сергіївки
  • Новопавлівки

Три боєзіткнення тривають. 

197 боїв за добу: лінія фронту станом на 21 вересня 2026 фото 8

На Олександрівському напрямку

Окупанти активних дій не здійснювали.

197 боїв за добу: лінія фронту станом на 21 вересня 2026 фото 9

Ситуація на Гуляйпільському напрямку сьогодні

Зафіксовано десять атак окупантів у районах Різдвянки, Тернуватого та Копанів.

197 боїв за добу: лінія фронту станом на 21 вересня 2026 фото 10

На Оріхівському напрямку

Наші захисники відбили дві атаки противника в районі Павлівки.

197 боїв за добу: лінія фронту станом на 21 вересня 2026 фото 11

Ситуація на Придніпровському напрямку сьогодні

Штурмових дій противника не зафіксовано.

197 боїв за добу: лінія фронту станом на 21 вересня 2026 фото 12

Нині триває 1671-й день повномасштабної війни.

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Теги: Лиман Костянтинівка Покровськ укриття Миколаїв Слов’янськ Генштаб окупанти

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