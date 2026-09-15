219 боїв за добу: лінія фронту станом на 15 вересня 2026

Лінія фронту станом на 15 вересня 2026. Зведення Генштабу

З початку доби загарбник завдав 68 авіаційних ударів – скинув 249 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 4153 дрони-камікадзе та здійснив 1638 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Новини війни в Україні

15 вересня на фронті відбулося 219 бойових зіткнень. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу ліквідовано 66 окупантів та поранено п'ятьох. Знищено 12 одиниць автомобільної техніки, одну артилерійську систему, п'ять одиниць спеціальної техніки, один пункт управління БпЛА, два склади боєприпасів та 46 укриттів ворога. Пошкоджено три одиниці автомобільної техніки, три артилерійські системи, одну одиницю спеціальної техніки, вісім пунктів управління БпЛА та 101 укриття противника. Знищено або подавлено 147 безпілотних літальних апаратів різних типів.

Ситуація на Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні

Наступальної активності ворога не відзначено.

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник 15 разів штурмував позиції наших підрозділів біля Лиману, Приліпки, Стариці, Ізбицького та Малої Вовчої. Одне боєзіткнення триває.

На Куп’янському напрямку

Сили оборони відбили два штурми противника в районах Ківшарівки та Табаївки. Один бій триває.

Ситуація на Лиманському напрямку сьогодні

Відбито шість спроб загарбників просунутися в районах:

Новоселівки

Дробишевого

Ставків

Лиману

Діброви

Одне боєзіткнення триває.

На Слов’янському напрямку

Сили оборони зупинили чотири спроби загарбників просунутися вперед поблизу Озерного, Кривої Луки та Миколаївки.

Ситуація на Краматорському напрямку сьогодні

Зафіксовано один ворожий штурм у районі Юрківки.

На Костянтинівському напрямку

Сили оборони відбили вісім ворожих штурмів у районах Костянтинівки та Іллінівки, а також у напрямках Осикового, Миколайпілля та Новогригорівки. Чотири боєзіткнення тривають.

Ситуація на Покровському напрямку сьогодні

Відбито 38 атак. Окупанти намагалися просунутися в районах:

Софіївки

Приюту

Кучерового Яру

Вільного

Нового Шахового

Степів

Ганнівки

Нового Донбасу

Добропілля

Білицького

Водянського

Красноподілля

Новофедорівки

Василівки

Сергіївки

Удачного

Молодецького

На Олександрівському напрямку

Наші захисники відбили одну атаку окупантів у районі Вербового.

Ситуація на Гуляйпільському напрямку сьогодні

Зафіксовано сім атак окупантів у районах Гіркого та Чарівного.

На Оріхівському напрямку

Наші захисники відбили одну атаку противника поблизу Зарічного.

Ситуація на Придніпровському напрямку сьогодні

Штурмових дій противника не зафіксовано.

Нині триває 1665-й день повномасштабної війни.