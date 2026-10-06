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Нардепка Скороход зробила низку заяв, які підхопила російська пропаганда

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Нардепка Скороход зробила низку заяв, які підхопила російська пропаганда
Скороход сказала про нібито нелегітимність президента України
фото: скриншот з відео

Нардепка заявила про необхідність змін до Конституції, якими пропонується закріпити нейтральний статус держави

Народна депутатка Анна Скороход в інтерв’ю Youtube-каналу MayiakUA зробила низку заяв, які перегукуються з наративами російської пропаганди, повідомляє «Главком».

Зокрема, нардепка прокоментувала перспективи енергетичного перемир’я: «Я не бачу таких шансів на сьогоднішній день. Більше того, ми чітко почули позицію і енергетичне перемир'я пропонували. Ну, думаю, що недостатньо пропонували або, як то кажуть, не на тих умовах, на яких бажалося б. Тому я от всім раджу переслухати Валдай. Це досить важливий виступ, який значну частину має відношення до України».

Окремо Скороход заявила про нібито нелегітимність президента України Володимира Зеленського. «Президент Зеленський нелегітимний. Я не боюся за це заїхати на підвал», – сказала вона.

Також депутатка говорила про необхідність змін до Конституції, якими пропонується закріпити нейтральний статус держави та прибрати згадку про курс на вступ до НАТО. Вона пояснила, що для реєстрації відповідного законопроєкту необхідно зібрати підписи 150 народних депутатів.

Заяви Скороход вже поширилися в російському інформаційному просторі. Низку її висловлювань підхопили російські пропагандистські видання.

Нардепка Скороход зробила низку заяв, які підхопила російська пропаганда фото 1
Нардепка Скороход зробила низку заяв, які підхопила російська пропаганда фото 2

Нагадаємо, 5 грудня 2025 року Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура спільно зі Службою безпеки викрили злочинну групу, яку очолювала народна депутатка. За даними слідства, учасники групи запропонували представнику бізнесу за $250 тис. організувати накладення санкцій Ради національної безпеки і оборони України на компанію конкурента.

До слова, у грудні 2025 року народну депутатку Анну Скороход, яка підозрюється у «продажі» санкцій РНБО за хабар у розмірі $250 тис., було звільнено під заставу в розмірі 3 млн 28 тис. грн. Як повідомив адвокат Олег Бургела, заставу внесли «треті особи» 12 грудня після обіду, однак хто саме це зробив – він не уточнив. Сама депутатка раніше в суді заявила, що не має таких коштів.

Згодом у січні 2026 року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду збільшила заставу народній депутатці Анні Скороход до 4 млн грн. Однак суд дозволив зняти електронний браслет.

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Теги: війна Анна Скороход

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