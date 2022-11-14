Катівні у Снігурівці. Голова облради розповів, як рашисти допитували місцевих

Катівня була розташована в районному відділенні поліції

На території Снігурівки, що на нещодавно деокупованій Миколаївщині, в райвідділі поліції виявили катівні, де окупанти допитували місцевих жителів, розповів депутат Миколаївської облради та голова обласної військової адміністрації Іван Кухта, передає Радіо НВ.

За його словами, катівня була в районному відділенні поліції, потім розмістили в снігурівському ресторані.

«Історій тортур дуже багато, знущання, людей дуже багато вивозили до Херсона, до Каховки. Зараз виявляємо закатованих людей, маємо розуміння, де є братські могили. Історій багато, і вони на один манер: знищення, цькування. Росіяни говорили снігурівцям: «Миколаїв ось-ось упаде, заберемо Одесу, заберемо Київ», – розповів він.

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Кухта зазначив, що російські війська виїхали зі Снігурівки, а також із населених пунктів Євгенівки та Василівки, увечері 8 листопада.

«У них був час зібратися, зібрати все награбоване майно. Росіяни забрали все, усю техніку з комунальних підприємств, з приватного бізнесу, у приватних осіб забирали легкові транспортні засоби, трактори. Страшний безлад, вирвані батареї та бойлери тощо, все, що можна було забрати із собою, всі позабирали», – сказав голова військової адміністрації.

Нагадаємо, 12 листопада поліція показала катівню, влаштовану окупантами у Снігурівці.

Додамо, 10 листопада українські захисники звільнили місто Снігурівка, що у Миколаївській області. Бійці опублікували відповідне відео з населеного пункту.

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