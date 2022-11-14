Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Катівні у Снігурівці. Голова облради розповів, як рашисти допитували місцевих

Альона Боженко
glavcom.ua
Катівні у Снігурівці. Голова облради розповів, як рашисти допитували місцевих
У звільненій Снігурівці виявлено катівні, де допитували місцевих
фото із відкритих джерел

Катівня була розташована в районному відділенні поліції

На території Снігурівки, що на нещодавно деокупованій Миколаївщині, в райвідділі поліції виявили катівні, де окупанти допитували місцевих жителів, розповів депутат Миколаївської облради та голова обласної військової адміністрації Іван Кухта, передає Радіо НВ.

За його словами, катівня була в районному відділенні поліції, потім розмістили в снігурівському ресторані. 

«Історій тортур дуже багато, знущання, людей дуже багато вивозили до Херсона, до Каховки. Зараз виявляємо закатованих людей, маємо розуміння, де є братські могили. Історій багато, і вони на один манер: знищення, цькування. Росіяни говорили снігурівцям: «Миколаїв ось-ось упаде, заберемо Одесу, заберемо Київ», – розповів він.

Кухта зазначив, що російські війська виїхали зі Снігурівки, а також із населених пунктів Євгенівки та Василівки, увечері 8 листопада.

«У них був час зібратися, зібрати все награбоване майно. Росіяни забрали все, усю техніку з комунальних підприємств, з приватного бізнесу, у приватних осіб забирали легкові транспортні засоби, трактори. Страшний безлад, вирвані батареї та бойлери тощо, все, що можна було забрати із собою, всі позабирали», – сказав голова військової адміністрації.

Нагадаємо, 12 листопада поліція показала катівню, влаштовану окупантами у Снігурівці.

Додамо, 10 листопада українські захисники звільнили місто Снігурівка, що у Миколаївській області. Бійці опублікували відповідне відео з населеного пункту.

Головний редактор газети «Вісті Снігурівщини» Ігор Новіков поділився досвідом життя під окупацією та розповів, що загарбники зробили із приміщенням редакції.

Теги: знущання поліція росіяни рашисти окупанти місто

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

СБУ виявила катівню поблизу однієї із найбільших святинь Донеччини (фото)
СБУ виявила катівню поблизу однієї із найбільших святинь Донеччини (фото)
11 жовтня, 17:29
На деокупованій Херсонщині виявлено дві катівні
На деокупованій Херсонщині виявлено дві катівні
21 жовтня, 08:39
Україна має сили та засоби, щоб покарати катів за воєнні злочини
Били струмом, виривали нігті: на Харківщині вже виявлені 23 катівні окупантів
2 листопада, 16:57

Події в Україні

Втрати ворога: ЗСУ уразили райони зосередження ворога на лівому березі Дніпра
Втрати ворога: ЗСУ уразили райони зосередження ворога на лівому березі Дніпра
Катівні у Снігурівці. Голова облради розповів, як рашисти допитували місцевих
Катівні у Снігурівці. Голова облради розповів, як рашисти допитували місцевих
Чи буде затишшя на фротні взимку: прогноз американського генерала
Чи буде затишшя на фротні взимку: прогноз американського генерала
Рашисти на деокупованій Херсонщині намагаються сховатися серед цивільних – Данілов
Рашисти на деокупованій Херсонщині намагаються сховатися серед цивільних – Данілов
На Херсонщині родина підірвалася на міні. Постраждала дитина
На Херсонщині родина підірвалася на міні. Постраждала дитина
Визволення українських територій. Банкова розповіла про подальші плани
Визволення українських територій. Банкова розповіла про подальші плани

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
221K
Дай, Боже, здоров'я Путіну!
111K
Саміт G20: Індонезія виступила з несподіваною заявою щодо РФ
72K
Скабєєва пояснила, чому Росія ганебно програє у війні з Україною
43K
Чому Путін ігнорує саміт G20: Шольц висловив свою версію
38K
Сунак готує на саміт G20 гучну заяву про злочини режиму Путіна
33K
ISW пояснив, як втеча окупантів з Херсона вплинула на довіру росіян до Путіна

Новини

ЗСУ розбили велику базу окупантів на Запоріжжі – Генштаб
12 листопада, 06:59
П'ять хороших новин 11 листопада
11 листопада, 21:00
Порошенко розказав, хто вміє вести переговори з Путіним
11 листопада, 11:44
П'ять хороших новин 10 листопада
10 листопада, 21:00
ЗСУ вдарили по чотирьох позиціях ворожих сил ППО – Генштаб
10 листопада, 07:01
Загибель Стремоусова та заява РФ про здачу Херсона: П'ять важливих новин 9 листопада
9 листопада, 21:00

Прес-релізи

Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
1 листопада, 14:35
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту