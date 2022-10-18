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Хабар на €22 млн та обстріли міст-мільйонників. П'ять головних новин дня 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Хабар на €22 млн та обстріли міст-мільйонників. П'ять головних новин дня 
Триває 237 доба війни
фото: ДСНС

«Главком» коротко інформує про все найголовніше за добу, що завершується 

Сьогодні, 18 жовтня, «Главком» традиційно зібрав найголовніші події доби, що минає, у підбірку, аби наші читачі не пропустили нічого важливого. 

Рекордний хабар Микитася 

18 жовтня при дачі хабаря меру Дніпра Борису Філатову було затримано колишнього народного депутата та експрезидента компанії «Укрбуд» Максима Микитася. НАБУ і САП викрили колишнього нардепа на спробі підкупу за €22 млн євро міського голови Дніпра. Це одна з рекордних сум пропонованої неправомірної вигоди, зафіксованої правоохоронцями в Україні.

Колишній народний депутат України запропонував міському голові Дніпра Борису Філатову неправомірну вигоду за укладення з підконтрольними йому компаніями контракту з будівництва метрополітену в Дніпрі поза конкурсом. Кошти обіцяв надавати частинами впродовж дії проєкту – до 2027 року.

Україна визнала суверенітет Ічкерії

Верховна Рада ухвалила проєкт постанови щодо визнання Чеченської Республіки Ічкерія тимчасово окупованою Російською Федерацією і засудження вчинення геноциду чеченського народу.

За відповідний проєкт постанови «про заяву Верховної Ради України про визнання Чеченської Республіки Ічкерія тимчасово окупованою Російською Федерацією і засудження вчинення геноциду чеченського народу» проголосували 287 народних обранців.

Хабар на €22 млн та обстріли міст-мільйонників. П'ять головних новин дня  фото 1

Обстріли Дніпра, Харкова, Кривого Рогу та Києва

Під час повітряної тривоги вранці 18 жовтня російські загарбники атакували об’єкт енергетичної інфраструктури у Дніпрі. Внаслідок обстрілу виникли серйозні пошкодження. 

Рашисти атакували місто Кривий Ріг та обстріляли ракетами Харків, а також вдарили по Житомирщині, Миколаївщині та обласному центру, і Запоріжжі. Крім того, рашистські ракети влучили по об'єкту інфраструктури в Києві. 

Відомо, що внаслідок сьогоднішніх ракетних ударів постраждали об'єкти енергетичної інфраструктури та є серйозні руйнування.

Хабар на €22 млн та обстріли міст-мільйонників. П'ять головних новин дня  фото 2

Після масованих атак усім регіонам України варто бути готовими до можливих відключень електропостачання, води та тепла після ударів по інфраструктурі. Про це заявив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко.

Естонія визнала: Росія – країна-терористка

Парламент Естонії оголосив Росію країною з терористичним режимом. Про це йдеться у заяві, опублікованій на сайті парламенту країни. 88 голосами «за» Рійгікогу прийняв заяву, в якій засуджує анексію території України та оголошує російський режим терористичним.

Парламент запевняє, що Естонія ніколи не визнає порушення територіальної цілісності України внаслідок агресії та проведення фальшивих референдумів на території України, і вважає за необхідне проведення стосовно винних у злочині агресії судового процесу в рамках спеціального міжнародного трибуналу. 

Ситуація на фронті: на півдні окупанти обороняються, на Донбасі намагаються наступати

Хабар на €22 млн та обстріли міст-мільйонників. П'ять головних новин дня  фото 3

За добу 18 жовтня підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів: Огірцеве Харківської області; Білогорівка Луганської області; Новокалинове та Мар’їнка Донецької області.

Авіація Сил оборони України протягом доби завдала 20 ударів. Підтверджено ураження 13 районів зосередження озброєння та військової техніки, опорного пункту, а також семи позицій зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, підрозділи протиповітряної оборони збили п’ять крилатих ракет.

Воїни ракетних військ і артилерії уразили два пункти управління, два райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, два об’єкти ППО та артилерії, два склади боєприпасів та інші військові цілі ворога.

Авіація Сил оборони України протягом доби завдала 20 ударів. Підтверджено ураження 13 районів зосередження озброєння та військової техніки, опорного пункту, а також 7 позицій зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, підрозділи протиповітряної оборони збили п’ять крилатих ракет.

Воїни ракетних військ і артилерії уразили два пункти управління, два райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, два об’єкти ППО та артилерії, два склади боєприпасів та інші військові цілі ворога.

Нагадаємо, триває 237 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим не залишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. 

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Теги: хабар війна ЗСУ

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