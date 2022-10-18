Вибухи у Дніпрі: стало відомо, куди влучили рашисти

Ворожі ракети влучили в об‘єкт енергетичної інфраструктури

Під час повітряної тривоги російські загарбники атакували об’єкт енергетичної інфраструктури у Дніпрі. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

«Дніпро. Два прильоти в об‘єкт енергетичної інфраструктури», – йдеться в повідомленні.

Відомо, що внасоідок обстрілу виникли серйозні пошкодження. Більше подробиць обіцяють згодом. На міці працює ДСНС.

Масштабна повітряна тривога триває.

Росія атакувала ракетами Дніпро фото з соцмереж

Раніше повідомлялося, що рашисти атакували Кривий Ріг.

Нагадаємо, триває 237-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим не залишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.