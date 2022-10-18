ЗСУ вже «демілітаризували» майже 66 тис. рашистів, – Генштаб

За добу українські воїни знищили 23 артилерійських системи та 11 танків ворога

За минулу добу українські захисники ліквідували близько 530 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну знищено приблизно 65 850 рашистів. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 18 жовтня орієнтовно склали:

особового складу – близько 65850 (+530) осіб ліквідовано;

танків – 2548 (+11) од;

бойових броньованих машин – 5219 (+14) од;

артилерійських систем – 1622 (+23) од;

РСЗВ – 372 (+6) од;

засоби ППО – 188 (+1) од;

літаків / aircraft – 268 (+0) од;

гелікоптерів – 242 (+0) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1276 (+35);

крилаті ракети – 318 (+2);

кораблі /катери – 16 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн – 3985 (+16) од;

спеціальна техніка – 144 (+0).

Втрати ворога станом на ранок 18 жовтня Генштаб ЗСУ

Дані уточнюються.

Нагадаємо, триває 237-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим не залишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.