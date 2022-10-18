ЗСУ вже «демілітаризували» майже 66 тис. рашистів, – Генштаб
За добу українські воїни знищили 23 артилерійських системи та 11 танків ворога
За минулу добу українські захисники ліквідували близько 530 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну знищено приблизно 65 850 рашистів. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 18 жовтня орієнтовно склали:
- особового складу – близько 65850 (+530) осіб ліквідовано;
- танків – 2548 (+11) од;
- бойових броньованих машин – 5219 (+14) од;
- артилерійських систем – 1622 (+23) од;
- РСЗВ – 372 (+6) од;
- засоби ППО – 188 (+1) од;
- літаків / aircraft – 268 (+0) од;
- гелікоптерів – 242 (+0) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1276 (+35);
- крилаті ракети – 318 (+2);
- кораблі /катери – 16 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3985 (+16) од;
- спеціальна техніка – 144 (+0).
Дані уточнюються.
Нагадаємо, триває 237-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим не залишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.
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