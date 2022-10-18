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ЗСУ вже «демілітаризували» майже 66 тис. рашистів, – Генштаб

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
ЗСУ вже «демілітаризували» майже 66 тис. рашистів, – Генштаб
Росія втратила в Україні вже 5219 бойових броньованих машин
Генштаб ЗСУ

За добу українські воїни знищили 23 артилерійських системи та 11 танків ворога

За минулу добу українські захисники ліквідували близько 530 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну знищено приблизно 65 850 рашистів. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 18 жовтня орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 65850 (+530) осіб ліквідовано;
  • танків – 2548 (+11) од;
  • бойових броньованих машин – 5219 (+14) од;
  • артилерійських систем – 1622 (+23) од;
  • РСЗВ – 372 (+6) од;
  • засоби ППО – 188 (+1) од;
  • літаків / aircraft – 268 (+0) од;
  • гелікоптерів – 242 (+0) од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1276 (+35);
  • крилаті ракети – 318 (+2);
  • кораблі /катери – 16 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3985 (+16) од;
  • спеціальна техніка – 144 (+0).
Втрати ворога станом на ранок 18 жовтня
Втрати ворога станом на ранок 18 жовтня
Генштаб ЗСУ

Дані уточнюються.

Нагадаємо, триває 237-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим не залишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Теги: війна росія окупанти Україна рашист

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