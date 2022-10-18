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Верховна Рада визнала суверенітет Ічкерії

Надія Клочко
glavcom.ua
Верховна Рада визнала суверенітет Ічкерії
Верховна Рада ухвалила заяву про визнання Ічкерії окупованою територією
фото з відкритих джерел

Постанову парламенту підтримали 287 народних депутатів

Верховна Рада ухвалила проєкт постанови щодо визнання Чеченської Республіки Ічкерія тимчасово окупованою Російською Федерацією і засудження вчинення геноциду чеченського народу.

За відповідний проєкт постанови «про заяву Верховної Ради України про визнання Чеченської Республіки Ічкерія тимчасово окупованою Російською Федерацією і засудження вчинення геноциду чеченського народу» проголосували 287 народних обранців.

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Як зазначається у заяві, Верховна Рада бере до уваги проголошення 25 листопада 1990 року Загальнонаціональним з’їздом чеченського народу декларації про державний суверенітет Чеченії (Нохчийчоь), на основі реалізації чеченським народом свого права на самовизначення, закріпленого у Статуті ООН, а також проголошення Чеченською Республікою Ічкерія незалежності після розпаду СРСР 12 березня 1992 року.

Верховна Рада заявила про визнання Чеченської Республіки Ічкерія тимчасово окупованою територією Росії внаслідок збройної агресії, вчиненої з порушенням Статуту ООН.

Нагадаємо, раніше уряд невизнаної Чеченської Республіки Ічкерія на чолі з Ахмедом Закаєвим звернувся до президента України Володимира Зеленського з закликом щодо визнання її незалежності. Закаєв під час перебування в Україні надав Зеленському та уряду України пакет документів, що доводить незалежність Чеченської Республіки, факт її окупації, і записали звернення, надали супроводжуючі документи про необхідність визнання Україною незалежності Чеченської Республіки Ічкерія. 

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Теги: Чечня Верховна Рада

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