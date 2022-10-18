Ексглава «Укрбуду» Микитась попався на спробі дати рекордний хабар

Микитась хотів підмазати за укладення з підконтрольними йому компаніями контракту з будівництва метрополітену в Дніпрі поза конкурсом

Екснардепа викрили на спробі підкупу мера Дніпра

18 жовтня при дачі хабаря меру Дніпра Борису Філатову було затримано колишнього народного депутата та експрезидента компанії «Укрбуд» Максима Микитася. НАБУ і САП викрили колишнього нардепа на спробі підкупу за €22 млн євро міського голови Дніпра. Це одна з рекордних сум пропонованої неправомірної вигоди, зафіксованої правоохоронцями в Україні. Про це інформує Національне антикорупційне бюро.

За даними слідства, у жовтні 2022 року колишній народний депутат України (у минулому –топпосадовець державної компанії «УкрБуд») запропонував міському голові Дніпра Борису Філатову неправомірну вигоду за укладення з підконтрольними йому компаніями контракту з будівництва метрополітену в Дніпрі поза конкурсом. Кошти обіцяв надавати частинами впродовж дії проєкту – до 2027 року.

«Лояльність» мера екснардеп оцінив у 10% від вартості проєкту (€220 млн), що становить відповідно €22 млн. Фінансування за проєктом здійснюється коштом кредиту Європейського банку реконструкції і розвитку.

Хабарника затримали, вирішується питання про повідомлення про підозру. Розслідування цих фактів НАБУ розпочало за заявою міського голови Дніпра.

Екснардеп є також є обвинуваченим в іншій справі, розслідуваній НАБУ і САП, за фактом заволодіння 81 млн грн коштів Нацгвардії.

Нагадаємо, Максим Микитась з 2019 року є головним фігурантом справи про розкрадання 81 млн грн при будівництві квартир для Нацгвардії. У жовтні 2019-го йому повідомили про підозру в розкраданні, а 1 грудня 2020 року – про підозру в даванні хабаря.

Раніше Микитасю інкримінували замовлення викрадення юриста однієї зі столичних фірм, який свого часу працював на екснардепа. У НАБУ та САП були переконані, що цю справу на Микитася відкрили через його свідчення на заступника глави Офісу президента Олега Татарова у справі про заволодіння коштами Нацгвардії.