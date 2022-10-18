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Ексглава «Укрбуду» Микитась попався на спробі дати рекордний хабар

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Ексглава «Укрбуду» Микитась попався на спробі дати рекордний хабар
Микитась хотів підмазати за укладення з підконтрольними йому компаніями контракту з будівництва метрополітену в Дніпрі поза конкурсом
фото з відкритих джерел

Екснардепа викрили на спробі підкупу мера Дніпра

18 жовтня при дачі хабаря меру Дніпра Борису Філатову було затримано колишнього народного депутата та експрезидента компанії «Укрбуд» Максима Микитася. НАБУ і САП викрили колишнього нардепа на спробі підкупу за €22 млн євро міського голови Дніпра. Це одна з рекордних сум пропонованої неправомірної вигоди, зафіксованої правоохоронцями в Україні. Про це інформує Національне антикорупційне бюро.

За даними слідства, у жовтні 2022 року колишній народний депутат України (у минулому –топпосадовець державної компанії «УкрБуд») запропонував міському голові Дніпра Борису Філатову неправомірну вигоду за укладення з підконтрольними йому компаніями контракту з будівництва метрополітену в Дніпрі поза конкурсом. Кошти обіцяв надавати частинами впродовж дії проєкту – до 2027 року.

«Лояльність» мера екснардеп оцінив у 10% від вартості проєкту (€220 млн), що становить відповідно €22 млн. Фінансування за проєктом здійснюється коштом кредиту Європейського банку реконструкції і розвитку.

Хабарника затримали, вирішується питання про повідомлення про підозру. Розслідування цих фактів НАБУ розпочало за заявою міського голови Дніпра.

Екснардеп є також є обвинуваченим в іншій справі, розслідуваній НАБУ і САП, за фактом заволодіння 81 млн грн коштів Нацгвардії. 

Нагадаємо, Максим Микитась з 2019 року є головним фігурантом справи про розкрадання 81 млн грн при будівництві квартир для Нацгвардії. У жовтні 2019-го йому повідомили про підозру в розкраданні, а 1 грудня 2020 року – про підозру в даванні хабаря.

Раніше Микитасю інкримінували замовлення викрадення юриста однієї зі столичних фірм, який свого часу працював на екснардепа. У НАБУ та САП були переконані, що цю справу на Микитася відкрили через його свідчення на заступника глави Офісу президента Олега Татарова у справі про заволодіння коштами Нацгвардії.

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Теги: фінансування Укрбуд розслідування Дніпро депутат

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