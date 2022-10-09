Москва: поліція допитала п’ятикласницю через картинку із жовто-синіми квітами

Співробітники поліції провели обшук у квартирі родини

У Москві правоохоронці затримали і допитали10-річну дівчинку через аватарку з жовто-синіми квітами. Про це виданню «ОВД-Инфо» розповіла мама школярки.

Жінку наприкінці вересня викликали до «Школи в Некрасівці» обговорити пропуски занять її доньки-п’ятикласниці. Під час розмови були присутні заступник директора, завуч і три соціальні педагоги, які, в основному, цікавилися відсутністю школярки на позаурочних «Розмовах про важливе». Також вони питали про аватарку дівчинки в чаті з однокласниками. Наступного дня матері повідомили, що надійшла скарга від батька однокласника дочки – нібито дитина опублікувала в чаті опитування про мир та війну.

Як з'ясувалося пізніше, 29 вересня директор школи написав звернення до начальника відділу Міністерства внутрішніх справ у районі Некрасівка. У листі директор добре відгукується про успішність та характер дівчинки, проте радить «обстежити житлово-побутові умови сім'ї та встановити причинно-наслідкові зв'язки подібної поведінки дитини, її громадянської позиції». Також директор просить поліцію «вплинути на виховну позицію» матері, щоб та не заохочувала дитину «до обговорення міжнаціональних та політичних питань у дитячому колективі».

5 жовтня близько до школи за дівчинкою приїхала поліція. Поки мама прямувала до доньки, співробітник поліції, інспектор у справах неповнолітніх допитувалась у п'ятикласниці, чи мама працює, чим вона займається, як проводять дозвілля в сім'ї. Співробітники поліції вирішили доправити дівчинку до відділку, причому окремо від мами. На очах у дитини, що плакала, силовики грубо повели матір до виходу.

У відділку поліції були присутні співробітники Центру боротьби з екстремізмом, вони вивчали листування у телефоні жінки. Також прибули п'ятеро співробітників сімейного центру «Гармонія» та служби опіки. Протягом трьох годин силовики брали пояснення у мами з донькою, зокрема чому школярка як аватарку обрала саме таку картинку з інтернету саме з таким поєднанням кольорів. У підсумку, поліція склала протокол щодо неповнолітньої та пояснення.

Через деякий час співробітники поліції прийшли до родини додому. Жодних документів не надали. Силовики вивчили листування та історію пошуку в телефоні та ноутбуці, рилися у постільній білизні. Все це тривало протягом години.

Днями інспектор у справах неповнолітніх усно повідомила матері, що їх викличуть на комісію для постановки на профілактичний облік.

Як відомо, з 1 вересня у російських школах запровадили щотижневі позаурочні заняття «Розмови про важливе». На цих уроках у рамках «захисту російського суспільства від деструктивного інформаційно-психологічного впливу» та «зміцнення традиційних російських духовно-моральних цінностей» вчителі мають прищеплювати школярам патріотизм та любов до батьківщини.

Нагадаємо, проросійська влада на окупованих українських територіях вилучала зі шкіл літературу українською мовою.