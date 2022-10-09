Відомий актор спародіював розмову окупанта з дружиною

Юрій Великий виступив у парі з журналістом Володимиром Золкіним

Актор Студії «Квартал 95» Юрій Великий підняв настрій українцям своєю новою пародією. Аби втілити творчий задум, артист запросив також знаменитого журналіста Володимира Золкіна, який бере інтерв’ю в полонених окупантів.

Великий з'являється у вже знайомому глядачам образі – російського окупанта Ваньки, який опинився в українському полоні. Золкін телефонує дружині Ваньки, яку зіграла акторка «Жіночого Кварталу» Настя Оруджова.

Коли журналіст повідомляє жінці, що у нього гарні новини для неї і її чоловік Іван Йоптанахов у полоні, вона відповідає: «Він загинув? Він загинув у полоні? А, живий… А коли він загине? Ви б могли дізнатися? Я просто собі вже "Lada" придивилася таку червоненьку, під колір нігтів. А їх всього лише дві залишилось. Вони тут взагалі як гарячі пиріжки розлітаються».

Коли Золкін передає слухавку «Ваньці» і той повідомляє дружині, що він в полоні, жінка відповідає: «Чуєш, набери мене будь ласка після 7 вечора, я просто зараз на манікюрі». Окупант спантеличений каже: «Настя, ти що, дурна? Яке після 7. Я ж тобі кажу, я в полоні на Україні». Жінка каже: «А я в салоні на манікюрі, я сюди місяць чекала, щоб потрапити. Важко записатись».

Коли Ванька каже, що він вже взагалі-то місяць, як перебуває в полоні, Настя зазначає: «А, тому від тебе вже цілий місяць не було речей».

Раніше актор Студії «Квартал 95» Юрій Великий постав одразу в двох образах – диктаторів Олександра Лукашенка та Володимира Путіна. Великий висміяв псевдореферендуми, анексію окупованих територій України, мобілізацію.