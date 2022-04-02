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    Події в Україні

    Кілька разів за день. Окупанти знову отримали на горіхи в Чорнобаївці

    Чорнобаївка &laquo;завжди рада&raquo; зустріти росіян - Кілька разів за день. Окупанти знову отримали на горіхи в Чорнобаївці
    Чорнобаївка «завжди рада» зустріти росіян
    фото з відкритих джерел

    ЗСУ «привітали» ворогів із 1 квітня – днем дурнів

    Українські захисники знову розгромили ворога у Чорнобаївці. Від початку російського вторгнення це вже їхня чотирнадцята невдача в цьому легендарному місці. Про це ввечері 1 квітня вже традиційно повідомив Олексій Арестович, радник глави Офісу президента. Згадав про Чорнобаївку й очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

    Кім ще о 20:40 лаконічно написав у своєму Telegram -каналі: «З 1 квітня. Чорнобаївка». Схоже, так він звертає увагу на те, що чергова невдача ворога символічно припала на день дурня.

    Згодом про успіхи наших захисників на Херсонщині розповів й Арестович. До вечора 1 квітня українські військові здійснили ще й 13 і 14 удар по ворогах на аеродромі.

    28 березня українські військові вчергове розбили окупантів у Чорнобаївці.

    Попередній раз був 27 березня. Тоді українські збройні сили водинадцяте розбили ворога на аеродромі в Чорнобаївці, що на Херсонщині.

    Військовий аеродром у Чорнобаївці російські війська використовують як командний пункт і місце збору літаків і гелікоптерів. Раніше радник голови Офісу президента Олексій Арестович пояснив, чому рашисти постійно пхаються в Чорнобаївку.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ війна військові Україна Telegram окупація радник Олексій Арестович #stoprussia
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    Кілька разів за день. Окупанти знову отримали на горіхи в Чорнобаївці