«Попереду – складні битви». Звернення президента після 37 днів війни (відео)

Зеленський каже, випробування триватимуть

Президент України Володимир Зеленський уночі 2 квітня виступив із зверненням до українців.

«Зараз іще не можна думати, ніби ми вже пройшли всі випробування. Ми всі хочемо перемоги. Але коли вона буде – кожен це побачить. Кожен відчує, що настає мир», – сказав глава держави.

Нагадаємо, Зеленський зустрівся з президенткою Європарламенту у Києві (відео).

До слова, заявки на відшкодування за зруйноване житло вже подало понад 25 тис. українців.

Напередодні Зеленський звільнив двох генералів-зрадників.

Також Зеленський поговорив з Ердоганом: йшлося про зустріч зі Путіним.