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    Події в Україні

    «Попереду – складні битви». Звернення президента після 37 днів війни (відео)

    Усі ми хочемо миру - «Попереду – складні битви». Звернення президента після 37 днів війни (відео)
    Усі ми хочемо миру
    фото: Офіс президента

    Зеленський каже, випробування триватимуть

    Президент України Володимир Зеленський уночі 2 квітня виступив із зверненням до українців.

    «Зараз іще не можна думати, ніби ми вже пройшли всі випробування. Ми всі хочемо перемоги. Але коли вона буде – кожен це побачить. Кожен відчує, що настає мир», – сказав глава держави.

    Нагадаємо, Зеленський зустрівся з президенткою Європарламенту у Києві (відео).

    До слова, заявки на відшкодування за зруйноване житло вже подало понад 25 тис. українців.

    Напередодні Зеленський звільнив двох генералів-зрадників.

    Також Зеленський поговорив з Ердоганом: йшлося про зустріч зі Путіним.

    Теги: росія окупанти війна Володимир Зеленський Україна президент окупація #stoprussia
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    «Попереду – складні битви». Звернення президента після 37 днів війни (відео)