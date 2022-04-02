Харківщина: де наразі найзапекліші бої

Ворог зрозумів, що битву за Харків уже програв – Синєгубов

На Ізюмському напрямку триває протистояння

Незважаючи на бої, які ще тривають в області, Харківщина тримає міцну оборону від російських окупантів. Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, найзапекліші бої наразі тривають на Ізюмському напрямку.

«Ворог зрозумів, що битву за Харків уже програв, і тому йде в обхід Ізюма, щоб далі переправитися на Луганську та Донецьку області. Ми працюємо на випередження. Сьогодні із району евакуювали ще 1500 людей, нагадаю, вчора (31 березня - ред.) виїхали 2500 осіб», – розповів голова ОВА.

Він наголосив, щодня до цих населених пунктів намагаються доставляти гуманітарну допомогу.

Нагадаємо, після окупантів село на Харківщині перетворилося на руїни (фото).

Напередодні на Харківщині знищені чотири літаки ворогів.

Днями Збройні сили ліквідували танкову роту росіян під Ізюмом.

Як повідомлялося, росіяни мінують Харківщину забороненими протипіхотними мінами.

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