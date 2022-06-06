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    Події в Україні

    Кім пояснив, навіщо окупанти посилюють обстріли Миколаєва

    &laquo;Лінія зіткнення вже приблизно місяць плюс-мінус однакова&raquo; - Кім пояснив, навіщо окупанти посилюють обстріли Миколаєва
    «Лінія зіткнення вже приблизно місяць плюс-мінус однакова»
    фото з відкритих джерел

    Очільник області вважає, що ворог хоче створити видимість контролю в регіоні

    Миколаїв та села, що знаходяться у прифронтовій зоні області, стали частіше обстрілюватися ворожими силами РФ. Це робиться для того, щоб створити ілюзію домінування. Про це заявив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім в ефірі телеканалу «Фрідом».

    «Наразі збільшилася кількість обстрілів цивільних об'єктів, сіл, міст. Я думаю, це робиться з точки зору створення ілюзії, що їхнє домінування відбувається в регіоні, і для звіту своєму керівництву. З погляду військового, то, навпаки, вони втрачають позиції, намагаються відбити безуспішно, зазнають втрат», – сказав він.

    Кім також зазначив, що всі, хто хотів виїхати з Миколаєва, а також сіл, які знаходяться ближче до Херсонської області, вже евакуювалися.

    «Лінія зіткнення вже приблизно місяць плюс-мінус однакова. Всі, хто хотів, потребував евакуації, були евакуйовані. Залишилися люди, які відмовляються евакуюватись. Мало того, є випадки, коли люди навпаки повертаються в села. Навіть прикордонні. Ті села, які звільнені чи зайняті ЗСУ – там люди раді, усю допомогу вони отримують», – сказав голова Миколаївської ОВА.

    Нагадаємо, 4 червня рашисти знову обстріляли житлові квартали Миколаєва: є загиблі та поранені.

    Також окупанти обстріляли порт у Миколаєві (фото).

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    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Миколаїв Україна міст окупація #stoprussia Віталій Кім
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    Кім пояснив, навіщо окупанти посилюють обстріли Миколаєва