Рашисти знову обстріляли житлові квартали Миколаєва: є загиблі та поранені

Окупанти сьогодні пошкодили в Миколаєві ще три багатоповерхівки

Станом на 15:00 відомо про трьох загиблих

Російські війська продовжують обстрілювати територію України та вбивати цивільних. Сьогодні у Миколаєві від окупантів вчергове постраждав Корабельний район, внаслідок чого загинули троє людей. Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

«Російські окупанти продовжують обстрілювати житлові квартали Миколаєва. Сьогодні зранку вчергове постраждав Корабельний район. Станом на 15:00 відомо про трьох загиблих осіб (двоє з них загинули на місці обстрілу, одна людина померла дорогою до лікарні)», – написав Сєнкевич.

Також поранення дістали ще четверо осіб – за їхні життя боряться медики. Попередньо відомо про три пошкоджені багатоповерхівки.

Крім цього, голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва повідомила, що знову дісталося Баштанському району та Миколаєву. Обстріли зафіксовані в Березнегуватській громаді. Горіла хвойна підстилка на території Балабанівського лісу.

«Загалом же, за минулу добу на Миколаївщині поранення отримали 9 людей. Дітей серед постраждалих немає», – написала Замазєєва.

Усі постраждалі доставлені до медичних закладів.



Станом на сьогоднішній ранок, в миколаївських лікарнях знаходяться 252 громадянина, що постраждали від атак окупантів на Миколаївщину. Ще 73 постраждалих отримало допомогу амбулаторно.

Нагадаємо, 31 травня у Миколаївській області російські військові влучили в дім із двома дітьми.