Стало відомо, чи буде Україна експортувати зерно через Білорусь

Україна не допомагатиме «дружнім» сусідам

Україна не готова розглядати пропозицію Білорусі про експорт українського зерна через її територію. Про це заявив президент України Володимир Зеленський журналістам.

Зеленський наголосив, що Україна не допомагатиме «дружнім» сусідам.

«Нам пропонували їхати через Білорусь залізницею (експортувати зерно, – ред). Ми навіть розуміємо, який обсяг. Але ми розуміємо, для чого нам це пропонували. Ми поки що не готові йти за цим форматом і допомагати нашим «дружнім» сусідам», – сказав Зеленський.

Нагадаємо, що самопроголошений президент Олександр Лукашенко у телефонній розмові з генсеком ООН заявив, що він готовий сісти за стіл переговорів з Україною та країнами Балтії. Однак є умова, що балтійські країни дозволять транспортувати і білоруські товари через свої порти. Пропозицію Лукашенка підтримав і президент РФ Володимир Путін.

Нагадаємо, Росія вже вивезла в Сирію близько 100 тисяч тонн зерна, викраденого в Україні від початку повномасштабної війни.

За підрахунками української влади, росіяни можуть вкрасти 3 млн тонн пшениці, яка залишилася на окупованих територіях.

Крім того, Росія заблокувала в українських портах експорт близько 20 млн тонн зерна. У зв'язку з цим у світі може виникнути продовольча криза.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон та президент Туреччини Тайіп Ердоган домовилися спільно працювати над розблокуванням каналів постачання зерна з України.







