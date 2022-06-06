Зброя журналістів має бути направлена на ворога – президент дав пресконференцію (відео)

«Нам не потрібно самогубство, ми повинні перемогти у цій війні»

6 червня президент України Володимир Зеленський провів пресконференцію для журналістів у приміщенні Офісу президента.

Глава держави звернувся до працівників ЗМІ і розповів про важливість інформаційного фронту. Також ішлося про ситуацію на фронті, розблокування портів, повернення військових з «Азовсталі» та підтримку інтересу світу до України.

Нагадаємо, Зеленський радить українцям не розслаблятися: ситуація в Україні може швидко змінитися.

Також Зеленський прокоментував український паспорт Невзорова.

А ще президент розповів про найскладніші ділянки фронту.