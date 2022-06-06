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рус
    Події в Україні

    Зброя журналістів має бути направлена на ворога – президент дав пресконференцію (відео)

    Спілкування приурочили до професійного свята медійників - Зброя журналістів має бути направлена на ворога – президент дав пресконференцію (відео)
    Спілкування приурочили до професійного свята медійників
    фото: Офіс президента

    «Нам не потрібно самогубство, ми повинні перемогти у цій війні»

    6 червня президент України Володимир Зеленський провів пресконференцію для журналістів у приміщенні Офісу президента.

    Глава держави звернувся до працівників ЗМІ і розповів про важливість інформаційного фронту. Також ішлося про ситуацію на фронті, розблокування портів, повернення військових з «Азовсталі» та підтримку інтересу світу до України.

    Нагадаємо, Зеленський радить українцям не розслаблятися: ситуація в Україні може швидко змінитися.

    Також Зеленський прокоментував український паспорт Невзорова.

    А ще президент розповів про найскладніші ділянки фронту.

    Теги: росія окупанти ЗМІ зброя війна Володимир Зеленський Україна самогубство президент окупація #stoprussia
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    Зброя журналістів має бути направлена на ворога – президент дав пресконференцію (відео)