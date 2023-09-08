Співачка з Китаю виконала «Катюшу» на руїнах драмтеатру в Маріуполі: реакція МЗС

Китайська співачка Ван-Фан виконала пісню «Катюша» на руїнах драмтеатру в Маріуполі

Ніколенко: «МЗС України ініціює заборону в‘їзду до України для всіх китайських «гастролерів»

В окупований росіянами Маріуполь прибули китайські блогери. Зокрема, китайська співачка Ван-Фан виконала пісню «Катюша» на руїнах драмтеатру в Маріуполі, в якому російська армія вбила понад 600 людей. Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

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Коментуючи виконання «Катюші» на руїнах, Ніколенко відзначив, що це приклад повної моральної деградації.

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«Ба більше, за наявною інформацією, до тимчасово окупованого міста прибула група китайських блогерів. Їхній приїзд є незаконним. Він грубо порушує законодавство України, яке регулює перетин державного кордону іноземцями», – додав Ніколенко.

Україна поважає територіальну цілісність Китаю і очікує від китайської сторони пояснень мети перебування китайських громадян в Маріуполі, а також шляху їхнього потрапляння до тимчасово окупованого українського міста, зазначив речник МЗС.

«МЗС України ініціює заборону в‘їзду до України для всіх китайських «гастролерів», – додав Ніколенко.

Нагадаємо, 16 березня 2022 року російська армія цілеспрямовано знищила драматичний театр у Маріуполі, де ховалися сотні людей. Вони знали, кого вбивають: перед драмтеатром у Маріуполі були великі написи «Діти».. Дослідники також проаналізували супутникові знімки та дані радарів, зроблені безпосередньо перед атакою та одразу після неї; верифікували фото- та відеоматеріали з архівів свідків та соціальних мереж, дослідили два комплекти архітектурних планів театру.

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У червні розслідування показало, що окупанти скинули на маріупольський драмтеатр дві півтонні бомби.