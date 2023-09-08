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Співачка з Китаю виконала «Катюшу» на руїнах драмтеатру в Маріуполі: реакція МЗС

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Співачка з Китаю виконала «Катюшу» на руїнах драмтеатру в Маріуполі: реакція МЗС
Китайська співачка Ван-Фан виконала пісню «Катюша» на руїнах драмтеатру в Маріуполі
фото: скріншот з відео

Ніколенко: «МЗС України ініціює заборону в‘їзду до України для всіх китайських «гастролерів»

В окупований росіянами Маріуполь прибули китайські блогери. Зокрема, китайська співачка Ван-Фан виконала пісню «Катюша» на руїнах драмтеатру в Маріуполі, в якому російська армія вбила понад 600 людей. Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

Коментуючи виконання «Катюші» на руїнах, Ніколенко відзначив, що це приклад повної моральної деградації.

«Ба більше, за наявною інформацією, до тимчасово окупованого міста прибула група китайських блогерів. Їхній приїзд є незаконним. Він грубо порушує законодавство України, яке регулює перетин державного кордону іноземцями», – додав Ніколенко.

Україна поважає територіальну цілісність Китаю і очікує від китайської сторони пояснень мети перебування китайських громадян в Маріуполі, а також шляху їхнього потрапляння до тимчасово окупованого українського міста, зазначив речник МЗС.

«МЗС України ініціює заборону в‘їзду до України для всіх китайських «гастролерів», – додав Ніколенко.

Нагадаємо, 16 березня 2022 року російська армія цілеспрямовано знищила драматичний театр у Маріуполі, де ховалися сотні людей. Вони знали, кого вбивають: перед драмтеатром у Маріуполі були великі написи «Діти».. Дослідники також проаналізували супутникові знімки та дані радарів, зроблені безпосередньо перед атакою та одразу після неї; верифікували фото- та відеоматеріали з архівів свідків та соціальних мереж, дослідили два комплекти архітектурних планів театру.

У червні розслідування показало, що окупанти скинули на маріупольський драмтеатр дві півтонні бомби.

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Теги: Маріуполь Китай театр співачка пісня

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