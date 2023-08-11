Головна Світ Політика
search button user button menu button

Нова Зеландія звинуватила низку країн у втручанні в нацбезпеку

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Нова Зеландія звинуватила низку країн у втручанні в нацбезпеку
Звіт про загрози національній безпеці Нової Зеландії було опубліковано службою розвідки вперше в історії країни
фото з відкритих джерел

Серед держав, здатних завдати «значних збитків» Новій Зеландії, – Китай, Росія та Іран

Нова Зеландія вперше в історії опублікувала список основних загроз, з якими держава може зіткнутися найближчими роками. До нього, зокрема, внесли дії Росії, Китаю та Ірану. Про це йдеться у звіті, опублікованому головним розвідувальним управлінням країни (NZSIS).

У звіті наголошується, що найбільш згубними тенденціями для країни є зростання геостратегічної конкуренції, зниження рівня довіри суспільства влади, неконтрольоване використання технологічних інновацій та глобальна економічна нестабільність. Ці фактори, на думку NZSIS, визначають головні небезпеки для новозеландської держави – екстремізм, іноземне втручання та шпигунство.

Серед держав, здатних завдати «значних збитків» Новій Зеландії, – Китай, Росія та Іран.

«Лише невелика кількість країн здійснює втручання, але вони роблять це наполегливо, тому здатні завдати значної шкоди. До таких відносяться Китайська Народна Республіка (КНР), Ісламська Республіка Іран та Росія», – зазначено у документі.

У NZSIS зазначили, що найбільш явну небезпеку для країни становить «наполегливіший Китай», тоді як дії Росії не спрямовані суворо проти Нової Зеландії.

«Загроза втручання Китаю, його тиск на китайські громади в країні стала більш очевидною. Ми добре обізнані про діяльність розвідувальних служб КНР у Новій Зеландії та в Індо-Тихоокеанському регіоні й вважаємо її складною проблемою», – зазначили у розвідці.

Там також додали, що «інформаційні кампанії Росії», що нібито поширює дезінформацію, становлять меншу загрозу, оскільки «не націлені конкретно на Нову Зеландію, хоча і впливають на погляди деяких її громадян».

Також у NZSIS підкреслили, що Іран, «намагаючись змусити мовчати незгодних, стає дедалі агресивнішим».

«Активність Ісламської Республіки у Новій Зеландії історично завжди була малоймовірною, але ми продовжуємо оцінювати загрози з боку цієї держави», – повідомляється в документі.

«Імовірний офіцер розвідки отримав доступ до конфіденційної та приватної інформації про низку людей, які проживають у Новій Зеландії. Ця інформація могла виявити вразливі місця згаданих людей і спонукати до стеження та залякування», – так у звіті описують випадок, коли NZSIS виявила іноземне втручання. Країна походження офіцера не вказується.

Генеральний директор NZSIS Ендрю Хемптон, представляючи звіт, зазначив, що «конкуренція між країнами стає дедалі гострішою, і це спонукає деякі держави отримувати переваги за допомогою нечесних коштів, таких як шпигунство та іноземне втручання».

«Однак важливо розуміти, що загрозу становлять лише уряди та люди, які діють від їхнього імені, а не громадяни», – сказав він.

Варто зазначити, що звіт про загрози національній безпеці Нової Зеландії було опубліковано службою розвідки вперше в історії країни.

Нагадаємо, що в Новій Зеландії виконали бойовий танок на честь загиблого захисника України. Новозеландець Кейн Та Тай з перших днів війни перебував на території України: допомагав волонтерам у Харкові, проводив майстер-класи з першої медичної допомоги, доставляв гуманітарну допомогу на деокуповані території. Десять років він був військовослужбовцем у Новій Зеландії, а з початком повномасштабного вторгнення доєднався до Міжнародного легіону та тренував інших добровольців поблизу Вугледару.

Теги: росія Іран Китай Нова Зеландія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Окупанти розкрили важливу таємницю про учасників війни проти України
Побут і звичаї путінських орків
30 липня, 10:14
Брехня вилізла назовні: як російський фільм зганьбився через відфотошоплений кадр
Брехня вилізла назовні: як російський фільм зганьбився через відфотошоплений кадр
11 липня, 16:21
Камера відеоспостереження зафіксувала імовірний проліт безпілотника у Воронежі
У російському Воронежі пролунала потужна «бавовна» (відео)
14 липня, 00:57
Ознак формування наступальних угруповань на кордоні з Білоруссю не виявлено
Ворог накрив щільним вогнем ЗСУ на Бахмутському напрямку: яка ситуація на фронті
11 липня, 18:49
Кефей заявив, що Токіо нібито неправильно сприймає Китай, навмисно перебільшуючи військову загрозу з боку країни
Пекін образився на Японію, після заяви про збільшення військової загрози Китаю
29 липня, 15:24
Саміт «Росія – Африка» запланований на 26 липня
Африканські лідери їдуть до Путіна: яких дій від них очікують США
27 липня, 07:06
Росія порахувала, скільки їй обійдеться рік війни з Україною: космічні цифри
Росія порахувала, скільки їй обійдеться рік війни з Україною: космічні цифри
4 серпня, 13:28
Для поширення «вірусів» у системі ворог робив основну «ставку» на захоплення українських планшетів на полі бою
Росія намагалась викрасти дані про систему планування операцій ЗСУ
8 серпня, 15:24
Росіяни випустили у море свій розвідувальний корабель «Кільдін»
Німеччина засікла російський корабель-розвідник у Балтійскому морі
8 серпня, 08:25

Політика

Ракети Taurus для України: Бундестаг терміново звернувся до Шольца
Ракети Taurus для України: Бундестаг терміново звернувся до Шольца
Нова Зеландія звинуватила низку країн у втручанні в нацбезпеку
Нова Зеландія звинуватила низку країн у втручанні в нацбезпеку
Україна надасть гуманітарну допомогу Словенії
Україна надасть гуманітарну допомогу Словенії
Німеччина може надати Україні ракети Taurus, але є неприємна умова – ЗМІ
Німеччина може надати Україні ракети Taurus, але є неприємна умова – ЗМІ
«Бомба сповільненої дії». Байден зробив чергову заяву щодо Китаю
«Бомба сповільненої дії». Байден зробив чергову заяву щодо Китаю
«Яндекс» програє боротьбу з Кремлем: ISW спрогнозував долю інтернет-гіганта
«Яндекс» програє боротьбу з Кремлем: ISW спрогнозував долю інтернет-гіганта

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
21K
11 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
15K
Генерал США назвав найскладніше завдання українського контрнаступу
5140
«Мобілізація здорового глузду». Як карати ухилянтів і втікачів за кордон?
3666
На ЗАЕС окупанти виводять із ладу блоки станції – «Енергоатом»
3612
Уламки ракети впали на територію дитячої лікарні в Києві
3431
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала менше години

Новини

МВС показало наслідки обстрілу на Івано-Франківщині
Сьогодні, 14:18
Екслідеру комуністів Симоненку повідомлено про підозру
Сьогодні, 10:47
Верховна Рада скасувала ліцензії на виробництво алкоголю для малих виноробних підприємств
Вчора, 18:00
Готували державний переворот: засуджено чотирьох поплічників Медведчука
Вчора, 10:25
ЗСУ вдарили по логістичному хабу окупантів: яка ситуація на фронті
Вчора, 06:56
Історія про «десять негринят». «Слуга» Беленюк заявив, що «збирається вижити» у Раді
9 серпня, 17:51

Прес-релізи

14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
3 серпня, 13:31
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту