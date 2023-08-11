Нова Зеландія звинуватила низку країн у втручанні в нацбезпеку

Звіт про загрози національній безпеці Нової Зеландії було опубліковано службою розвідки вперше в історії країни

Серед держав, здатних завдати «значних збитків» Новій Зеландії, – Китай, Росія та Іран

Нова Зеландія вперше в історії опублікувала список основних загроз, з якими держава може зіткнутися найближчими роками. До нього, зокрема, внесли дії Росії, Китаю та Ірану. Про це йдеться у звіті, опублікованому головним розвідувальним управлінням країни (NZSIS).

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У звіті наголошується, що найбільш згубними тенденціями для країни є зростання геостратегічної конкуренції, зниження рівня довіри суспільства влади, неконтрольоване використання технологічних інновацій та глобальна економічна нестабільність. Ці фактори, на думку NZSIS, визначають головні небезпеки для новозеландської держави – екстремізм, іноземне втручання та шпигунство.

Серед держав, здатних завдати «значних збитків» Новій Зеландії, – Китай, Росія та Іран.

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«Лише невелика кількість країн здійснює втручання, але вони роблять це наполегливо, тому здатні завдати значної шкоди. До таких відносяться Китайська Народна Республіка (КНР), Ісламська Республіка Іран та Росія», – зазначено у документі.

У NZSIS зазначили, що найбільш явну небезпеку для країни становить «наполегливіший Китай», тоді як дії Росії не спрямовані суворо проти Нової Зеландії.

«Загроза втручання Китаю, його тиск на китайські громади в країні стала більш очевидною. Ми добре обізнані про діяльність розвідувальних служб КНР у Новій Зеландії та в Індо-Тихоокеанському регіоні й вважаємо її складною проблемою», – зазначили у розвідці.

Там також додали, що «інформаційні кампанії Росії», що нібито поширює дезінформацію, становлять меншу загрозу, оскільки «не націлені конкретно на Нову Зеландію, хоча і впливають на погляди деяких її громадян».

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Також у NZSIS підкреслили, що Іран, «намагаючись змусити мовчати незгодних, стає дедалі агресивнішим».

«Активність Ісламської Республіки у Новій Зеландії історично завжди була малоймовірною, але ми продовжуємо оцінювати загрози з боку цієї держави», – повідомляється в документі.

«Імовірний офіцер розвідки отримав доступ до конфіденційної та приватної інформації про низку людей, які проживають у Новій Зеландії. Ця інформація могла виявити вразливі місця згаданих людей і спонукати до стеження та залякування», – так у звіті описують випадок, коли NZSIS виявила іноземне втручання. Країна походження офіцера не вказується.

Генеральний директор NZSIS Ендрю Хемптон, представляючи звіт, зазначив, що «конкуренція між країнами стає дедалі гострішою, і це спонукає деякі держави отримувати переваги за допомогою нечесних коштів, таких як шпигунство та іноземне втручання».

«Однак важливо розуміти, що загрозу становлять лише уряди та люди, які діють від їхнього імені, а не громадяни», – сказав він.

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Варто зазначити, що звіт про загрози національній безпеці Нової Зеландії було опубліковано службою розвідки вперше в історії країни.

Нагадаємо, що в Новій Зеландії виконали бойовий танок на честь загиблого захисника України. Новозеландець Кейн Та Тай з перших днів війни перебував на території України: допомагав волонтерам у Харкові, проводив майстер-класи з першої медичної допомоги, доставляв гуманітарну допомогу на деокуповані території. Десять років він був військовослужбовцем у Новій Зеландії, а з початком повномасштабного вторгнення доєднався до Міжнародного легіону та тренував інших добровольців поблизу Вугледару.