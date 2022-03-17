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    Події в Україні

    Знали, кого вбивають: перед драмтеатром у Маріуполі були великі написи «Дети»

    Рашистів не зупинило те, що вони завдавали удару по малюках - Знали, кого вбивають: перед драмтеатром у Маріуполі були великі написи «Дети»

    Рашистів не зупинило те, що вони завдавали удару по малюках

    фото: Maxar Technologies

    Окупанти воюють з дітьми, бо ЗСУ їм не по зубах

    Російські військові скинули потужну авіабомбу на будівлю драмтеатру в Маріуполі. Там на той час переховувалися жінки та діти. В драмтеатрі переховувалося декілька сотень жінок та дітей. Вони там перебували і в момент авіаудару. Що з ними зараз – достеменно невідомо. Адже внаслідок атаки частина будівлі завалилася, перекривши вхід до сховища. Про це пише Reuters.

    При цьому пілоти, які скидали бомбу, знали, що там переховуються мирні мешканці, у тому числі діти. Ще 14 березня американська компанія Maxar Technologies зробила фотографії Маріуполя з космосу. У тому числі й будівлі драмтеатру. З обох сторін чітко видно великі написи «Дети».

    Традиційно для росіян в такому випадку, вони спочатку заявили, що там була база «Азову», а згодом заперечили свою причетність до авіаудару. Так, як це було з пологовим будинком в тому ж Маріуполі.

    Нагадаємо, росармія цілеспрямовано знищила драматичний театр у Маріуполі, де ховалися сотні людей.

    Також рашисти скинули авіабомбу на маріупольський басейн, де ховалися жінки та діти.

    Напередодні окупанти обстріляли Маріуполь із моря.

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    Теги: Маріуполь окупанти ЗСУ діти військові
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    Знали, кого вбивають: перед драмтеатром у Маріуполі були великі написи «Дети»