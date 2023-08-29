Путін вперше після видачі ордера МКС на його арешт планує поїхати за кордон – Bloomberg

Путін не залишав Росію після того, як суд у Гаазі оголосив про ордер у березні

Кремль готує візит Путіна до Китаю на форум «Один пояс, один шлях» у жовтні

Російський диктатор Володимир Путін готується здійснити свій перший закордонний візит після того, як Міжнародний кримінальний суд видав ордер на його арешт за депортацію українських дітей. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на три джерела.

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За даними видання, Кремль готує візит Путіна до Китаю на форум «Один пояс, один шлях» у жовтні.

Одне з джерел зазначило, що російський диктатор прийняв запрошення Сі Цзіньпіна взяти участь у заході.

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Путін не залишав Росію після того, як суд у Гаазі оголосив про ордер у березні. Проте він відвідував окуповані Росією території України.

Раніше Путін пропустив саміт БРІКС у ПАР, а також заявив, що не братиме участь у саміті G20 в Індії.

Нагадаємо, 17 березня Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини при президенті РФ Марії Львової-Бєлової.