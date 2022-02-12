Кличко у Харкові втрапив у курйоз через залізні кулаки (відео)

Рамка металодетектора вперто не хотіла пропускати мера столиці

Перед засіданням Конгресу місцевої та регіональної влади у Харкові з мером Києва Володимиром Кличком трапився курйозний випадок. Свідком ситуації став кореспондент «Редпост».

У холі спорткомплексу «Локомотив», де проходив конгрес, рамка металодетектора вперто не хотіла пропускати Віталія Кличка, постійно сигналізуючи про наявність металевих предметів.

Представники служби охорони поцікавилися у мера столиці, що він має при собі металеве, на що Кличко відповів жартома:

«Бо у мене залізні м’язи, залізне серце та залізні кулаки», – посміхаючись сказав Віталій Кличко.

Раніше машину мера Києва та голови Асоціації міст України Віталія Кличка не пропустили на територію харківського Палацу спорт «Локомотив», де відбудеться засідання Конгресу регіональних та місцевих влад.

До слова, наприкінці січня Асоціація міст обговорила координацію дій територіальної оборони.