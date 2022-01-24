Можливий напад Росії: Кличко скликає правління Асоціації міст України

Кличко: «Взаємодопомога та взаємопідтримка – головне в час таких складних випробувань для країни»

Мер Києва Віталій Кличко, який також є головою Асоціації міст України, скликає засідання правління для розроблення спільних планів дій у протистоянні російській агресії. Про організацію територіальної оборони кожної області Кличко написав у Facebook.

«Сьогодні для захисту української держави вкрай важливі чітка координація дій, спільна робота та єдина позиція місцевої влади та центральної! Тому я ініціював зібрати засідання правління Асоціації міст України, на якому обговоримо заходи з організації територіальної оборони кожної області, кожного міста та містечка. Це засідання відбудеться 28 січня в Києві. Єдність, витримка і спокій, взаємодопомога та взаємопідтримка – головне в час таких складних випробувань для країни», – йдеться у повідомленні.

Кличко також висловив підтримку місту Харків, яке президент Зеленський назвав першим у списку тих міст, з яких Росія може почати війну проти України.

«На тлі обговорення останніми днями заяв щодо, нібито, ймовірного захоплення російським агресором Харкова, як голова Асоціації міст України, від імені АМУ хочу висловити місту Харкову та всій Харківщині підтримку і переконання, що ніякого захоплення не буде. Бо за Харковом – уся Україна!

Окрім Харківщини прикордонними є Донеччина, Луганщина, Чернігівщина, Сумщина, Херсонщина та деякі інші регіони, що межують з Росією. Питання їхньої безпеки та обороноздатності – це питання безпеки й усіх інших регіонів України», – написав Кличко.

До слова, прессекретар Зеленського Сергій Никифоров прокоментував заяву президента про Харків.

Після цього мер Ігор Терехов відповів Зеленському на слова про «окупацію Харкова». Мер запевнив, що харків'яни готові дати відсіч загарбнику.