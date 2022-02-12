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    Понад 30 російських бойових кораблів вийшли на навчання в Чорному морі

    Понад 30 кораблів Чорноморського флоту вийшли у море на навчання, щоб відпрацювати оборону окупованого Криму - Понад 30 російських бойових кораблів вийшли на навчання в Чорному морі
    Понад 30 кораблів Чорноморського флоту вийшли у море на навчання, щоб відпрацювати оборону окупованого Криму
    фото: РИА «Новости»

    У маневрах задіяні фрегати, сторожові кораблі, малі ракетні кораблі та ракетні катери, десантні кораблі, малі протичовнові кораблі, а також кораблі протимінної оборони

    Понад 30 бойових кораблів Чорноморського флоту РФ вирушили на масштабні навчання із Севастополя та Новоросійська, які проводяться під керівництвом командувача ЧФР Ігоря Осипова. Про це заявили у відділі інформаційного забезпечення ЧФР, повідомляє РИА «Новости».

    Як повідомляється, судна та підрозділи берегових військ флоту вийшли у море та на полігони бойової підготовки в ході початкового етапу навчань, які проходять у рамках масштабних маневрів ВМФ Росії.

    «Метою навчання є оборона морського узбережжя окупованого Кримського півострова, пунктів базування сил (військ) ЧФ, а також об'єктів економічного сектора країни, морських комунікацій та районів морської економічної діяльності від можливих військових загроз умовного супротивника», – заявили у відділі.

    Повідомляється, що під час навчань корабельні з'єднання та підрозділи берегових військ авіація флоту виконають комплекс ракетних, артилерійських стрільб, нанесення ракетних та бомбових ударів по морських, берегових та повітряних цілях. У маневрах задіяні фрегати, сторожові кораблі, малі ракетні кораблі та ракетні катери, десантні кораблі, малі протичовнові кораблі, а також кораблі протимінної оборони.

    Навчання здійснюються у рамках підготовки до військово-морських маневрів під загальним керівництвом головнокомандувача ВМФ адмірала Миколи Євменова.

    Агентство Bloomberg із посиланням на деяких офіційних осіб США повідомляє, що російське вторгнення на територію України розпочнеться 15 лютого.

    За даними видання, дії Росії можуть включати як провокації на Донбасі, так і вторгнення і подальший напад на Україну.

    Як відомо, НАТО може спрямувати бойові групи у Чорноморський регіон. За словами Столтенберга, «зараз вивчаються довгострокові зміни у нашій присутності у східній частині Альянсу».

    Теги: Росія США НАТО авіація напад навчання море
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    Понад 30 російських бойових кораблів вийшли на навчання в Чорному морі