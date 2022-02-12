Загроза вторгнення: США відправлять до Польщі ще 3 тис. військових

Джо Байден схвалив відправлення додаткових сил США до Східної Європи на тлі російської загрози

Сполучені Штати найближчими днями відправлять до Польщі додатково 3 тисячі військових, щоб «заспокоїти» союзників по НАТО через занепокоєння щодо нарощування військ РФ поблизу кордонів України. Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на чотирьох анонімних американських чиновників.

За їхніми словами, додаткові 3000 американських військових мають бути в Польщі вже наступного тижня.

Анонімні чиновники зазначили, що розгортання американських військ буде здійснюватися з 82-ї повітряно-десантної дивізії, яка базується у військовій частині Форт-Брег у Північній Кароліні, а не з підрозділів США в Європі.

2 лютого президент США Джо Байден уже схвалив відправлення додаткових сил США до Східної Європи на тлі російської загрози. Тоді йшлося про перекидання 2 тис. солдатів до Польщі та ще 1 тис. до Румунії.

Крім того, раніше США привели у підвищену бойову готовність 8,5 тисяч військовослужбовців на випадок, якщо НАТО знадобляться в Європі сили Сполучених Штатів. Водночас, за даними анонімних американських чиновників, США та НАТО мають десятки тисяч інших військ, які вже перебувають в Європі, щоб залучити їх для будь-яких додаткових розгортань.

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив у п'ятницю, що російське вторгнення в Україну «може початися в будь-який час», в тому числі під час зимової Олімпіади в Пекіні, і Сполучені Штати продовжують «бачити дуже тривожні ознаки російської ескалації»

Агентство Bloomberg із посиланням на деяких офіційних осіб США повідомляє, що російське вторгнення на територію України розпочнеться 15 лютого.

За даними видання, дії Росії можуть включати як провокації на Донбасі, так і вторгнення і подальший напад на Україну.

Як відомо, НАТО може спрямувати бойові групи у Чорноморський регіон. За словами Столтенберга, «зараз вивчаються довгострокові зміни у нашій присутності у східній частині Альянсу».