Можливий напад Росії: Асоціація міст обговорила координацію дій територіальної оборони

Кличко: «Кожен із нас має працювати над тим, щоб наші міста були готові реагувати при найгіршому сценарії»,

На сьогоднішньому засідання мери міст – члени правління Асоціації міст України, обговорили питання координації зусиль із підготовки територіальної оборони на місцях та функціонування критичної інфраструктури у випадку подальшої агресії Росії. Про це повідомив мер Києва, голова Асоціації міст України Віталій Кличко після засідання правління АМУ.

Під час обговорення цих питань також була присутня дипломат із політичного відділу Посольства США Олена Кравців.

«Стаття 14 Закону України «Про основи національного спротиву» визначає, що селищний, сільський, міський голова сприяє підготовці територіальної громади та відповідної території до національного спротиву. А також забезпечує взаємодію з питань щодо територіальної оборони з органами державної влади, органами управління, силами і засобами, які долучаються до виконання завдань територіальної оборони. Сприяє створенню добровольчих формувань територіальних громад. Тобто це не просто бажання чи самодіяльність мерів. Це – обов’язок, прописаний в законі України, і один із напрямів нашої відповідальності. Тому ми повинні робити все, щоб підготувати систему територіальної оборони на місцях. Бо маємо розглядати різні варіанти розвитку подій і бути готовими до різних сценаріїв, зокрема, і до найгіршого», – звернувся Віталій Кличко до мерів міст.

Також, за словами голови АМУ, сільські, селищні та міські голови відповідальні за функціонування критичної інфраструктури своєї громади. Зокрема, щодо надання послуг із безперебійного постачання електроенергії, водо- та теплопостачання.

«Ми маємо відпрацювати й алгоритм, як діяти у випадку відключення мобільного зв’язку та інтернету. Також має бути забезпечений необхідний запас палива для безперебійної роботи в автономному режимі для генераторів, комунальної техніки, швидких. Ми всі хочемо, щоб надзвичайних ситуацій не сталося. І дуже сподіваємося, що дипломати і політики докладуть усіх зусиль, щоб розв’язати ситуацію щодо ймовірної подальшої агресії Росії дипломатичним шляхом. Але кожен із нас має працювати над тим, щоб наші міста були готові реагувати при найгіршому сценарії», – підкреслив Віталій Кличко.

Він також поінформував мерів, зокрема, про те, як Київ готується до ситуації можливої надзвичайної ситуації.

Так, для забезпечення захисту населення, в разі виникнення надзвичайних ситуацій чи воєнних дій, у столиці створений фонд захисних споруд цивільного захисту. Він, зокрема, включає сховища та споруди подвійного призначення. У сховищах укриття отримують працівники підприємств і установ, які продовжують свою діяльність в особливий період і забезпечують життєдіяльність міста, персонал медичних закладів.

Захист же населення здійснюється у спорудах подвійного призначення. Таких як: підземні приміщення метрополітену, підземні паркінги, цокольні, підвальні та напівпідвальні приміщення в будинках.

Ці укриття в мирний час використовують, зокрема, і для господарських, культурних чи побутових потреб населення. Тобто в них може бути зараз, наприклад, аптека, банк, кав’ярня, перукарня. У разі виникнення надзвичайних ситуацій ці укриття, за рішенням райдержадміністрацій міста, будуть використовувати для захисту населення.

Віталій Кличко зазначив, що корисним би було отримати консультації щодо ефективного алгоритму дій під час надзвичайних ситуацій від американських партнерів України.

«Нам цікаво отримати інформацію про те, що вам потрібно. Ми зосереджені на тому, як вам допомогти і опрацюємо інформацію, яку я тут почула. Ми тут – в Україні. І ми вам допоможемо», – звернулася до мерів українських міст дипломат з політичного відділу Посольства США Олена Кравців.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко, який також є головою Асоціації міст України, оголосив 24 січня, що скликає засідання правління для розроблення спільних планів дій у протистоянні російській агресії.