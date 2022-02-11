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    Охорона не пустила машину Кличка на територію палацу, де засідатиме Зеленський (фото)

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    Низка нардепів від &laquo;Слуги народу&raquo; безперешкодно потрапляли на територію Палацу спорту - Охорона не пустила машину Кличка на територію палацу, де засідатиме Зеленський (фото)
    Низка нардепів від «Слуги народу» безперешкодно потрапляли на територію Палацу спорту
    фото: Depo.Харків

    Кличко був змушений вийти з автомобіля та прямувати на засідання Конгресу пішки

    Машину мера Києва та голови Асоціації міст України Віталія Кличка не пропустили на територію харківського Палацу спорт «Локомотив», де відбудеться засідання Конгресу регіональних та місцевих влад. Про це повідомляє Depo.Харків.

    Як пише видання, мер Києва був змушений вийти з автомобіля та йти до Палацу спорт «Локомотив» пішки.

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    Охорона не пустила машину Кличка на територію палацу, де засідатиме Зеленський (фото)
    Охорона не пустила машину Кличка на територію палацу, де засідатиме Зеленський (фото)
    Охорона не пустила машину Кличка на територію палацу, де засідатиме Зеленський (фото)

    Як зазначається, мікроавтобус із Кличком прибув до паркувального майданчика біля Палацу близько 12:40. Представники служби Державної охорони зупинили мікроавтобус та не дали дозвіл на проїзд всередину. Кличко був змушений вийти з автомобіля та прямувати на засідання Конгресу пішки. При цьому низка нардепів від «Слуги народу» безперешкодно потрапляли на територію Палацу спорту.

    О 12:50 на територію Палацу спорт «Локомотив» заїхав кортеж президента Володимира Зеленського.

    Нагадаємо, наприкінці січня Асоціація міст обговорила координацію дій територіальної оборони.

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    Теги: Харків Віталій Кличко мер міст
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    Охорона не пустила машину Кличка на територію палацу, де засідатиме Зеленський (фото)