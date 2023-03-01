Колишній керівник аеропорту «Бориспіль» сяде в тюрму на п’ять років: деталі

Дихне позбавили права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій

Колишній керівник «Міжнародного аеропорту «Бориспіль» Євген Дихне сяде в тюрму на п’ять років. Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури

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«З 1 березня 2023 року колегія суддів ВАКС оголосила вирок, яким колишнього керівника державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» та начальника служби орендних відносин визнано винуватими у зловживанні службовим становищем, що завдало понад 15,7 млн грн збитків, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України», – йдеться у повідомленні.

Колишньому керівнику «Борисполя» суд призначив покарання – п’ять років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, на строк три роки та зі штрафом у розмірі 8,5 тис. грн.

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Начальнику служби орендних відносин – чотири роки позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, на строк три роки та зі штрафом у розмірі 8,5 тис. грн.