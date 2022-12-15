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САП займеться статками нардепки Королевської: деталі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
САП займеться статками нардепки Королевської: деталі
Наталія Королевська задекларувала за 2020 рік близько 27 млн грн готівкою, що не підтверджено джерелами доходів
фото з відкритих джерел

Народна депутатка не вказала в декларації, що володіє земельною ділянкою в Московській області

За результатами моніторингу способу життя народної депутатки Наталії Королевської Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) передає обгрунтований висновок про виявлення ознак кримінального правопорушення, пов’язаного з корупцією, до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). Також до Бюро економічної безпеки будуть надіслані матеріали щодо можливого ухилення від сплати податків. Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

«Під час моніторингу було виявлено факти, що свідчать про незаконне збагачення Наталії Королевської на суму 49,6 млн грн та умисне внесення нею недостовірних відомостей до декларації за 2020 рік, які відрізняються від достовірних на 3,8 млн грн.», – йдеться у повідомленні.

У НАЗК додали, що виявили під час моніторингу маєток батька народної депутатки. У декларації за 2020 рік Наталія Королевська зазначила право користування земельною ділянкою загальною площею 0,2258 га та розташованим на ній будинком загальною площею 614,6 кв.м. у Київські області. Ділянка і маєток належать батьку Королевської.

Водночас вказаний житловий будинок фактично розміщений не лише на задекларований землі, а ще в межах двох сусідніх ділянок. Крім того, у власності батька є ще одна земельна ділянка, що є частиною одного маєтку разом із цими трьома земельними ділянками. За даними космічної зйомки, всі чотири ділянки суміжні, а будинки та інші об’єкти складають єдиний комплекс, огороджений суцільним парканом.

Житловий комплекс (чотири земельні ділянки та дві будинки) був набутий у власність батьком народної депутатки через іпотечний договір від 2019 року. Договір позики було укладено в 2013 році з кіпрською компанією на суму $2 млн, що нібито надавалась на поворотній безвідсотковій основі батьком посадовиці. При цьому представником компанії у Кіпрі виступав помічник Наталії Королевської. Сума забезпечення за договором іпотеки становить приблизно 49 млн грн (згідно з курсом НБУ станом на 01.10.2019). Водночас загальна сума доходів, отриманих батьком і матір’ю депутатки з 1998 року по 2013 рік, складає лише 165 тис. грн без податків та витрат на проживання.

На вимогу НАЗК Королевська пояснила, що не знає, звідки у її батька кошти на надання позики. Попри це народна депутатка вказала факт користування домоволодінням в с. Лісники, що входить у комплекс, у своїй декларації за 2020 рік. Це також підтверджується матеріалами журналістських розслідувань видань Bihus.info та програми «Гроші».

Народна депутатка не вказала в декларації, що з 2005 року володіє земельною ділянкою в Московській області (Росія) вартістю понад 2 млн руб. (563 860 грн за курсом НБУ станом на 31.03.2021).

Наталія Королевська задекларувала за 2020 рік близько 27 млн грн готівкою, що не підтверджено джерелами доходів. Це може свідчити про ухилення від сплати податків.

Відповідно до абз. 2 ч. 4 ст. 51-4 Закону НАЗК направить матеріали щодо Наталії Королевської до САП для вирішення питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366-2, ст. 368-5 Кримінального кодексу України та здійснення досудового слідства, щоб притягнути депутатку до кримінальної відповідальності.

За фактом можливого ухилення від сплати податків матеріали буде надіслано до Бюро економічної безпеки.

Раніше повідомлялося, що нардепка Королевська 16 років приховувала нерухомість у Підмосков’ї. Нагадаємо, за даними ЗМІ, народна депутатка Наталія Королевська виїхала з України перед початком повномасштабного російського вторгнення.

Як повідомлялося, чинний народний депутат отримав підозру через внесення недостовірних даних до декларації за 2020 рік. 

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Теги: декларація САП Наталія Королевська НАЗК

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