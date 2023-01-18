САП скерувала до суду справу про рекордний хабар у 22 млн євро

Микитась з 2019 року є головним фігурантом справи про розкрадання 81 млн грн при будівництві квартир для Нацгвардії

Микитась намагався підкупити міського голову Дніпра Бориса Філатова за 22 млн євро

Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно колишнього народного депутата Максима Микитася, який намагався підкупити міського голову Дніпра Бориса Філатова за 22 млн євро. Про це повідомляє пресслужба САП.

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«18 січня 2023 року прокурором САП за матеріалами НАБУ скеровано до суду обвинувальний акт за обвинуваченням народного депутата України VIII скликання у пропозиції надання 22 млн євро міському голові міста Дніпра за сприяння у будівництві метрополітену в місті Дніпро», – йдеться в повідомленні.

У повідомленні не вказується прізвище політика, проте, ймовірно, йдеться саме про Микитася.

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Нагадаємо, що 18 жовтня Максиму Микитасю повідомлено про підозру за ч.4 ст. 369 Кримінального кодексу (Пропозиція неправомірної вигоди службовій особі, яка займає особливо відповідальне становище). Санкція статті – від п’яти до десяти років в’язниці з конфіскацією майна.

За даними слідства, у жовтні 2022 року колишній народний депутат України (у минулому – топпосадовець державної компанії «УкрБуд») запропонував міському голові міста Дніпро неправомірну вигоду за укладення з підконтрольними йому компаніями контракту з будівництва метрополітену в Дніпрі поза конкурсом. За інформацією правоохоронців, колишній депутат Верховної ради Максим Микитась обіцяв надавати кошти частинами впродовж дії проєкту, до 2027 року. «Лояльність» мера екснардеп оцінив у 10% від вартості проєкту (€220 млн), що становить відповідно €22 млн. Правоохоронці повідомляють, що це одна з рекордних сум пропонованої неправомірної вигоди, яку вдалося зафіксувати в Україні.

Микитась також є обвинуваченим в іншій справі, розслідуваній НАБУ і САП, за фактом заволодіння 81 млн грн коштів Нацгвардії, яка наразі слухається в суді.

Пізніше Дніпровський міський голова Борис Філатов прокоментував спробу його підкупу за €22 млн.

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Максим Микитась з 2019 року є головним фігурантом справи про розкрадання 81 млн грн при будівництві квартир для Нацгвардії. У жовтні 2019-го йому повідомили про підозру в розкраданні, а 1 грудня 2020 року – про підозру в даванні хабаря.